Masahiro Sakurai a déjà visité le Nintendo Museum

L’engouement autour du Nintendo Museum est à son comble alors que son ouverture est dans un peu plus d'un mois !Depuis la présentation de Shigeru Miyamoto himself du musée Nintendo cette semaine duquelle nous avions eu le plaisir de vous détailler au sein de cet article, nous en apprenons un peu plus aujourd’hui.Presque 6 semaines avant son ouverture, le créateur de Kirby et de Super Smash Bros, Masahiro Sakurai a déjà eu l’opportunité de visiter le musée ! Le légendaire créateur nous partage son avis sur X (ex twitter) et semble très enthousiaste suite à la découverte du musée :Son témoignage en tant que joueur mais surtout concepteur devrait conforter les premiers retours positifs suite à l’annonce. Celui-ci promet d’y retourner très prochainement. Nous reconnaissons également l’entrée du musée présentée par Miyamoto symbolisée par les Toads chantants.Pour rappel, le musée ouvre le mercredi 2 octobre 2024. Les places sont disponibles sur tirage au sort. Alors serez-vous assez chanceux pour faire partie des premiers privilégiés à découvrir le musée ?