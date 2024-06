Utilisateur de 3DS et de Wii U : Nintendo met fin à la fusion des soldes du Nintendo eShop en mars 2024

Nintendo a rappelé que les services du Nintendo eShop pour Wii U et 3DS prendront fin le mois prochain, ce qu'ils avaient annoncé l'année dernière à la même époque. Ainsi à compter du 27/03/2023, les achats sur l’eShop pour Wii U et Nintendo 3DS seront interrompus. Il ne vous sera plus possible d’acquérir de nouveaux titres à compter de cette date. Cela concerne aussi bien les titres sur Nintendo 3DS proposant des extensions payantes, le StreetPass Mii Plaza, la boutique à thème, Nintendo Badge Arcade et la Banque Pokémon, que la Wii U avec les extensions de Wii Sports Club, le téléchargement de démos, de logiciels gratuites où l’intégration de code de téléchargement.

Amateurs de Fire Emblem Fates, attention !

On vous rappelle la particularité entourant ce titre. La vente du jeu Fire Emblem Fates se termine dès le 28 février 2023. Les DLC pour Fire Emblem Fates, y compris les chemins de l'histoire accessibles après avoir terminé le chapitre 6, seront encore disponibles jusqu'au 27 mars 2023. Cela va donc arriver très vite, ne ratez pas l’occasion de récupérer ce titre de qualité.



Fire Emblem Fates - bande-annonce de lancement (Nintendo 3DS) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous pouvez fusionner votre solde inutilisé jusqu’en mars 2024 !

Autre information importante à retenir, jusqu’en mars 2024, vous pouvez fusionner votre solde inutilisé du Nintendo eShop Wii U et 3DS avec votre compte Nintendo, afin qu'il puisse être utilisé sur l’eShop de votre Switch. On rappelle que jusqu’au 27 mars 2023, les utilisateurs qui lient leur portefeuille Nintendo Network ID (utilisé avec la Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS) à leur portefeuille de compte Nintendo (utilisé avec la famille de consoles Nintendo Switch) peuvent utiliser le solde partagé pour acheter du contenu sur n'importe laquelle de ces consoles. Après le 27 mars 2023, ce sera achat uniquement sur l’eShop Switch !





Voilà donc un rappel important pour ne pas perdre quelques euros dormant sur vos comptes Wii U et 3DS.





Dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de jouer en ligne sur les consoles Wii U et les consoles Nintendo 3DS. Cependant, il ne sera pas possible de retélécharger des versions de démonstration après la fin des achats le 27 mars 2023, même si vous avez déjà téléchargé une version de démonstration d'un jeu auparavant.