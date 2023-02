The Settlers : New Allies confirmé pour une sortie Switch le 23 mars

Ah the Settlers ! Une franchise bien chronophage qui avait eu ses lettres de gloire il y a de nombreuses années. Ubisoft avait annoncé son retour courant 2023 et The Settlers : New Allies est désormais sorti sur différentes plateformes. Il manque à l’appel la Switch mais pas d’inquiétude, l’attente sera courte. Ouverture des précommandes pour le 15 mars 2023 et lancement du jeu le 23 mars 2023. On rate la période des vacances mais ce sera parfait pour la période de Pâques.

Développé par Ubisoft Düsseldorf, The Settlers® : New Allies est une version moderne de la franchise The Settlers, qui combine des infrastructures élaborées et un jeu économique avec des batailles tactiques en temps réel. En commençant par un petit groupe de colons, les joueurs doivent explorer leur environnement, construire leurs colonies et optimiser la production de ressources pour recruter de nouveaux colons et une armée capable de protéger leurs terres. La recherche d'améliorations économiques et militaires est essentielle pour créer une armée forte et vaincre ses rivaux .



Dans cette nouvelle version qui regorge de détails graphiques, The Settlers : New Allies nous propose de choisir l’une des trois tribus : Les Elaris (des fermiers constructeurs qui ont l’avantage de bâtir avec un coût plus réduit), les Marus (avantagés sur la construction des ports ou des mines et les Jorns plus guerriers qui produisent du combattants à la pelle. L'objectif reste le même : détruire les entrepôts de l’adversaire et protéger les siens. Pour y parvenir, il faut développer son territoire avec l’aide de ses ingénieurs et développer son commerce, afin d’avoir les moyens financiers de mettre en marche une armée puissante. Les options sont conséquentes et les stratégies possibles multiples.



Trois modes de jeux principaux sont disponibles :





Les premiers avis de la version PC et PS4 ne devraient pas tarder pour vérifier si l’équilibrage entre les factions est de qualité et si la franchise garde son âme sans trop verser sur Age of Empire. A noter que les créateurs d’origine de la franchise The Settlers buchent actuellement sur un nouveau titre, Pioneers of Patagonia, dont la sortie PC Steam est prévue fin 2023.



The Settlers: New Allies - Launch Trailer [NA] 18/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Une campagne solo ou en conduisant le peuple des Elari, vous allez devoir fonder un nouveau foyer après avoir dû fuir votre pays natal. Installez-vous sur un territoire inconnu tout en repoussant les attaques de bandits impitoyables.- Le mode escarmouche, à la fois disponible en solo ou en coop contre l’IA, ou en PvP jusqu’à huit joueurs. Les joueurs auront le choix parmi trois factions distinctes qui disposeront chacune d’avantages et d’unités uniques.- Le mode Hardcore qui porte bien son nom. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux scénarios ainsi qu’un large éventail de modificateurs et de conditions qui feront de l’IA un adversaire encore plus redoutable. Une bonne capacité d’adaptation sera essentielle dans ce nouveau mode de jeu qui mettra les meilleurs joueurs à l’épreuve, en solo ou avec des amis.Crédit image ci-dessus de la chaîne YouTube Dr_Horse qui a présenté une première prise en main de la version PC, consultable ici