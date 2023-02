Arcade Archives GROBDA est disponible depuis le 16 février

Hamster a publié un ancien titre de 1984 sur l’eShop de la Switch le 16 février, disponible dans le monde entier. GROBDA est un jeu de tir multidirectionnel développé à l'origine et sorti sur Arcade par Namco en 1984 au Japon. Un titre pas si anecdotique que cela car selon le magazine de jeux d'arcade Game Machine, Grobda a été le jeu d'arcade le plus rentable au Japon en décembre 1984 en termes de revenus. On retrouve les fonctionnalités classiques de la gamme Arcade Archives, avec une langue anglaise et française. Le tarif est de 6,99€ / 6,29 £ / 7,99 $ / 838 Yen selon votre continent. Son poids plume de 54 Mo ne devrait pas faire exploser votre espace mémoire.





Grobda est un jeu de tir publié par Namco (actuellement Bandai Namco Entertainment) en 1984. Combattez à travers toutes les machines de vos rivaux dans les arènes tout en travaillant pour devenir le combattant le mieux classé dans l’arène « Battling ». Faites exploser plusieurs ennemis avec une seule explosion pour des points bonus !





La série Arcade Archives a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d’œuvre classiques d’Arcade. Les joueurs peuvent modifier divers paramètres de jeu tels que la difficulté du jeu, et également reproduire l’atmosphère des paramètres d’affichage d’arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également s’affronter du monde entier avec leurs meilleurs scores. Veuillez profiter du chef-d’œuvre qui a construit une génération pour les jeux vidéo.





Grobda est un jeu de tir multidirectionnel où des humains utilisent des véhicules puissants émettant des lasers dans un sport de compétition dangereux appelé "battling", des milliers d'années dans le futur. Dans le jeu, le joueur prend le contrôle du Grobda, un char capable de tirer des faisceaux laser sur les ennemis. L'objectif de chaque niveau, appelé "battlings" dans le jeu, est de détruire tous les ennemis tout en esquivant leurs projectiles le plus rapidement possible. 99 niveaux sont présents, avec une difficulté devenant de plus en plus importante.





L'arme laser de Grobda est capable de détruire la plupart des ennemis en un seul coup, bien que certains portent des boucliers qui nécessitent des tirs supplémentaires pour être détruits. Lorsqu'un ennemi est détruit, il provoque une explosion qui détruit tous les autres ennemis dans son rayon d'action, y compris Grobda. Les restes de l'ennemi abattus sont laissés à sa place, ce qui fait que les Grobda ralentissent s'ils se déplacent dessus. Grobda possède son propre bouclier qui le protège brièvement des tirs ennemis, indiqué par le compteur en bas de l'écran. Le bouclier disparaît s'il subit suffisamment de dégâts, et ne se recharge pas avant le prochain tour.

Voilà de quoi vous permettre de tester ce titre sympathique dans les transports, avec une progression équilibrée le rendant accessible à un large public. Évidemment, graphiquement, on reste très sobre mais l’envie de passer au niveau suivant l’emporte aisément.



Arcade Archives GROBDA 18/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Famitsu