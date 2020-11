News Super Mario Bros 3 (NES)

Super Mario Bros 3 est désormais le jeu qui détient le record de l'enchère la plus élevée jamais atteinte pour un jeu vidéo neuf sous blister ! En effet, en se vendant pour la somme faramineuse de 156000 dollars, le jeu explose le précédent record, détenu par un certain Super Mario Bros, qui avait lui-même déjà établi un nouveau record, à l'époque de 114 000 dollars, dont on s'était d'ailleurs fait l'écho sur PN.Plusieurs conditions étaient réunies pour que le jeu atteigne des sommets. Et ce n'est pas sur eBay que l'enchère a eu lieu, mais via le site Heritage Auctions, un site américain spécialisé dans la vente de produits que ses experts ont d'abord authentifiés. La première raison qui a vu les enchères exploser, c'est le fait qu'il s'agit d'une des premières éditions du jeu, que l'on reconnaît à la présence de ce "bros" dans le titre qui sera dans les éditions suivantes déplacé vers la droite pour des raisons esthétiques.On le voit bien sur ces deux photos de jaquettes américaines : la première boite, et la seconde, il est vrai que le "bros" se superpose à l'illustration de Super Mario en tenue de raton-laveur, transformation emblématique du plombier dans cette troisième itérations des aventures du plombier sur NES. Les collectionneurs étaient apparemment à la recherche d'une telle version du packaging depuis des années, et cette offre sur ha.com a été le déclencheur d'une série d'enchères permettant au produit d'atteindre le record de 156 000 dollars.Les experts du site savaient que ce serait une vente populaire : le prix de base du lot était de 62500 dollars. La concurrence entre acheteurs a ensuite fait le reste, pour tripler cette somme et donc atteindre le prix de vente record en question. En juillet, une précédente version de cette même première édition avait été vendue pour 38400 dollars, on imagine le vendeur un peu dépité de constater que 4 mois plus tard, une autre version un peu mieux notée par les experts se vendra 4 fois cette somme !C'était plutôt une bonne journée pour le site spécialisé américain, qui dans la même journée a aussi vendu le jeu Pokémon Rouge, pour 84000 dollars. On se demanderait presque d'où sortent tous ces dollars, et surtout on se demande bien qui s'est offert ces trésors de l'Histoire du jeu vidéo pour sa collection, une collection qu'on imagine désormais bien gardée, voire sous protection !Source : Enchère du jeu HA.com via Nintendo Everything