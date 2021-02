News Samurai Warriors 5 (Switch)

« La série SAMURAI WARRIORS évolue donc de façon élégante afin de mettre à l’honneur l’ère Sengoku d’une manière étonnante tandis que les histoires de Nobunaga et de Mitsuhide se mêlent à l’écran. » Koei Tecmo

Le prochain Musou de Koei Tecmo Games, Samurai Warriors 5 , prépare son lancement sur et se date plus précisément. Le jeu sortira donc le 27 juillet prochain sur toutes les plateformes actuelles. Le cinquième opus de la saga Samurai Warriors ajoute de toutes nouvelles attaques au gameplay. Koei Tecmo n'a néanmoins pas révélé plus d'éléments sur ces nouvelles spécificités de gameplay. Aussi, la série se dote d'un nouveau style artistique inspirée de la peinture à l'encre japonaise, au même titre que le design des personnages qui évolue également.Enfin, notez que deux éditions spéciales seront proposées : la version Treasure Box qui comprend la bande-son du jeu, un art book, une sélection de cartes postales, un poster en tissu, et la copie du jeu, le tout dans une boîte collector. La version Collector's Edition comprend elle les mêmes éléments de la Treasure Box et avec un ensemble de supports en acrylique des personnages clés du jeu.