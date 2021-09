Une publicité américaine pour Metroid Dread

Metroid Dread - Find Your Power - Nintendo Switch 16/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la toute première publicité américaine pour Metroid Dread, le metroidvania que tous les fans de Samus Aran attendent et dont la sortie est calée au 8 octobre prochain :Dans ce spot publicitaire, Nintendo présente quelques temps forts de l'aventure, avec notamment certaines confrontations avec des boss qu'on n'est pas forcément hyper pressé de rencontrer ! Toujours est-il qu'on a hâte d'en découdre et d'aider Samus, une fois de plus, à sauver le monde.En attendant, ne manquez pas de retrouver les derniers articles du Blog officiel , nous en avons d'ailleurs parlé régulièrement dans nos colonnes Source : NintendoLife