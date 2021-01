News Super Nintendo World

Un site officiel pour préparer sa visite (ou rêver)

Le fonctionnement du bracelet Power-Up Band détaillé



Crédit photo : Crédit photo : arstechnica.com

IGN nous fait le tour du propriétaire

Le parc Super Nintendo World ouvre au Japon le 4 février 2021, si tout va bien : le Covid-19 est actuellement en train de donner des sueurs froides aux autorités japonaises qui pourraient contraindre Universal Studios Japan à décaler encore l'ouverture du parc, mais nous n'en sommes pas encore là et avions, on vous le jure, l'intention d'écrire une news pleine de positivité au sujet de l'actualité du jour concernant le parc d'attractions de nos rêves.Il faut dire qu'on a eu ce mercredi un vrai déluge d'informations à son sujet, grâce à l'ouverture du site officiel, mais aussi grâce au travail d'arstechnica.com et d'IGN.com, qui ont tous deux relayé des infos inédites concernant le bracelet Power Band et les attractions du parc. Nul doute qu'un jour, nous pourrons arpenter à notre tour les allées de cet endroit de rêve pour tout fan de Nintendo, mais en attendant nous nous contenterons avec joie des savoureuses photos et des infos en provenance des heureux journalistes qui ont déjà visité le parc en mode preview exclusive !A un mois de l'ouverture du parc, un site officiel permet désormais de préparer sa visite. Le site, disponible en japonais et en anglais, dispose de plusieurs sections : au sujet du parc, l'attraction Mario Kart: Koopa's Challenge , Yoshi's Adventure (chaque attraction durera 5 minutes), les activités proposées, les restaurants, les produits dérivés.On comprend à la lecture de ce site qu'il n'y a "que" deux attractions dans ce parc : le grand huit Mario Kart, et la balade à dos de Yoshi, que nous avons pu découvrir plus en détail récemment d'ailleurs avec une vidéo en fuite sur le Net . Reste que la nourriture a l'air fort sympathique et délicieuse, et les goodies absolument indispensables !Le site officiel nous donne aussi des infos sur le prix des tickets pour accéder à Super Nintendo World :- Studio Pass 1 jour : 7800 Yens (Adulte 12 ans et plus), 5400 yens (enfants de 4 à 11 ans), 7100 yens (séniors de 65 ans et plus)- Studio Pass 2 jours : 15400 yens (Adultes), 10500 yens (enfants)Au niveau des plats à déguter dans les restaurants du parc, le site officiel nous présente l'offre du Kinopio’s Cafe (principal restaurant de Super Nintendo World) :- Mario’s Bacon Cheeseburger- Super Mushroom Pizza Bowl with Mushroom Tomato Sauce- Piranha Plant Caprese- ? Block TiramisuVous pourrez aussi manger du popcorn au Pit Stop Popcorn, ou manger une pizza calzone en forme de carapace verte, la Green Shell Calzone Filled with Yakisoba & Cheese, en sirotant un Yoshi's Lassi (le lassi est un yaourt indien).Le site arstechnica.com a eu la joie de recevoir de la part d'un de ses lecteurs ayant participé à la visite-découvertre organisée pour les médias en décembre dernier, un exemplaire du fameux bracelet, le Power-Up Band, qui fait partie intégrante de l'expérience Super Nintendo World. Couplé à une application pour smartphone disponible en anglais, ce bracelet connecté sera notre sésame pour des récompenses numériques diverses.Le bracelet permet en effet d'assurer le lien avec votre smartphone : lors de la visite découverte avec Shigeru Miyamoto dans le Super Nintendo World Direct , on avait par exemple pu voir Miyamoto frappant un bloc ? pour récupérer des pièces, ou un bloc POW pour étourdir un Koopa. De nombreuses activités seront proposées dans le parc, certaines n'ont d'ailleurs pas encore été vues en vidéo mais expérimentées par les heureux visiteurs du parc.Il faut savoir que tout est lié : c'est en réussissant plusieurs activités qu'on aura alors la possibilité de participer à une activité finale contre Bowser Jr. Le bracelet nous permettra de collecter des tampons au gré de nos interactions dans le parc. Outre ces tampons (il y en aura quand même 174 à collectionner, certains seront saisonniers et d'autres seront ajoutés dans le futur), on gagnera aussi des pièces qui alimenteront des classements en ligne... qui eux-même permettront de gagner des tampons. La collectionnite aigue risque bien de frapper à nouveau avec ces achievements à débloquer au cours de ses visites.Plusieurs photos du bracelet et de l'application sont disponibles sur arstechnica.com , ne les manquez pas. Notez enfin que le bracelet Power-Up band sera vendu en plus du prix d'entrée dans le parc, à 3200 yens (environ 30 €). Vous pourrez conserver votre bracelet pour l'utiliser d'une visite à l'autre et ainsi augmenter vos scores, mais ça vous fait une journée à 100 €, directement, rien qu'en billet d'entrée + bracelet. Un petit budget, quand même...On aurait dû demander à Shû d'officialiser les bureaux de PN au Japon, mais c'est trop tard :p IGN Japan a en tout cas pu envoyer un de ses journalistes à une visite organisée par Universal Studios aujourd'hui même, avec à la clé de savoureuses informations concernant les mille et une façons de s'amuser dans ce nouveau parc d'attractions.L'article revient d'abord sur les deux principales attractions du Parc, avec un rappel des fonctions de Réalité Augmentée de Super Mario Kart: Koopas's Challenge, et de ce que nous promet Yoshi's Adventure, que l'on devinait plus... familial. Les autres arguments avancés pour évoquer la gamification absolue du parc ont été couverts dans les paragraphes précédents, de la présence de tampons/achievements à l'immersion promise par l'attraction Mario Kart.Il nous tarde, en tout cas, d'avoir le ressenti des visiteurs : dans un premier temps, la capacité d'accueil du parc sera limitée, afin d'offrir un semblant de sécurité sanitaire aux visiteurs, non sans craindre comme nous l'évoquions plus haut un possible report de l'ouverture en fonction de l'évolution de la pandémie. Le timing n'est pas idéal pour Universal Studios et Nintendo, mais il faudra bien que ce parc ouvre un jour, et ce jour sera peut-être bien le 4 février prochain !Sources : IGN.com site officiel Super Nintendo World (anglais) , avec NintendoSoup