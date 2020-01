News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Publicité japonaise Animal Crossing New Horizons 01/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing: New Horizons, ACNH pour les intimes, sera très certainement le gros temps fort du premier trimestre 2020 sur Nintendo Switch. D'abord prévu pour 2019 puis reporté pour permettre aux équipes de développement de peaufiner leur jeu, Animal Crossing: New Horizons sera la version en haute définition tant attendue des fans de la franchise.Cette simulation de vie qui nous propose d'intéragir avec des animaux a toujours connu un très joli succès sur consoles, surtout portables : on attend donc beaucoup de cette version Switch qui, par le modèle même de la console, devrait proposer une super expérience nomade... tout en nous permettant de jouer confortablement installés depuis le fond de nos canapés.Depuis l'E3 dernier, les infos sur le jeu ont été plutôt rares, mais alors que les premières heures de 2020 ont déjà sonné, on se dit qu'il ne reste même plus trois mois avant la sortie du jeu, et que Nintendo va donc pouvoir déverser sur les fans un déluge d'informations en amont du lancement du titre.Aujourd'hui, c'est une publicité japonaise qui a donc attiré notre attention : en l'espace de 30 secondes, on découvre Tom Nook qui nous présente les merveilles avantages de l'ile déserte sur laquelle on va pouvoir s'installer. Dans le public, on reconnait Marie, ainsi que d'autres personnages du jeu. Au Japon, la sortie d'Animal Crossing: New Horizons est prévue pour le 20 mars 2020.Voici cette vidéo :En complément, Nintendo a aussi diffusé un nouvel artwork du jeu, dans lequel on retrouve Marie et d'autres villageois qui s'installent sur cette fameuse ile déserte repérée par Tom Nook. C'est cet artwork que l'on devrait retrouver sur la jaquette définitive du jeu, qui fera certainement l'occasion d'une actualité spéciale lorsque Nintendo l'aura dévoilée pour de bon, d'ici quelque temps.Sources : Vooks.net et NintendoLife