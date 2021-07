News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Outre ces mises à jour, du nouveau contenu gratuit pour Animal Crossing: New Horizons est en cours de développement et sera proposé dans le courant de l'année. Plus d'informations sont à venir. Merci de votre soutien et de votre patience. — Nintendo France (@NintendoFrance) July 27, 2021

Dans d'Animal Crossing: New Horizons, réjouissez-vous : une nouvelle mise à jour a été annoncée officiellement par Nintendo et sera disponible dès le 29 juillet 2021. On ne sait pas trop ce que contiendra cette mise à jour, mais seulement que celle-ci sera indispensable pour profiter des feux d'artifice de l'été, ou des nouveaux items saisonniers.Bonne nouvelle supplémentaire : du contenu gratuit est actuellement en cours de développement chez Nintendo et alimentera donc les nouvelles mises à jour des mois à venir.On se donne rendez-vous jeudi pour découvrir cette première mise à jour depuis longtemps, ce sera l'occasion de relancer Animal Crossing: New Horizons, qu'on avait un peu mis de côté ces derniers mois. Et vous, jouez-vous toujours à ACNH régulièrement ? Que faites-vous lors de vos sessions régulières ? Venez en parler sur notre serveur Discord avec nous !