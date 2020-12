News Bravely Default II (Switch)

Rejoignez les héros de la lumière dans un aperçu de leur quête épique avec la toute nouvelle démo de BRAVELY DEFAULT II !



Essayez le jeu gratuitement : https://t.co/myri9Dz9S0 pic.twitter.com/W90BgdvGjd — Nintendo France (@NintendoFrance) December 17, 2020

Depuis quelques heures, une nouvelle version de démonstration du jeu Bravely Default II est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, accessible à tous les joueurs du monde entier.Quelques mois après une version de démo à l'issue de laquelle les développeurs avaient su tirer de nombreux enseignements expliqués quelques mois après (et dont on avait parlé dans cet article ), les choses sont radicalement différentes ici, avec une Final Demo qui nous permet de mieux comprendre les mécaniques du jeu qui sortira le 26 février 2021 sur la console hybride de Nintendo.D'un poids de 3.2 Go, Bravely Default II Final Demo remplace désormais l'ancienne démo qui était proposée qu'à présent, et cette démo nous permet de jouer au premier chapitre du jeu. La démo vous attend sur l'eShop dès maintenant.N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce premier chapitre du jeu après en avoir essayé la nouvelle démo en commentaire ci-dessous, si vous le souhaitez vous pouvez aussi venir en parler sur notre serveur Discord , où la communauté Nintendo se donne rendez-vous pour parler de tout et de rien en toute convivialité.