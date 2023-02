Une femme arrêtée après avoir envoyé des menaces de mort à un dirigeant de Nintendo

Le média japonais Kyoto Shimbun rapporte l'arrestation d'une femme de 36 ans, soupçonnée d’intimidation après avoir envoyé des menaces de mort à un dirigeant de Nintendo au siège social de Kyoto. Si les identités de la suspecte et de la victime n’ont pas filtré, on sait que la jeune femme est une employée contractuelle de Mitaka, une ville située au Japon dans la banlieue ouest de Tokyo. Elle a été placée en détention le 9 février 2023.





Selon les premiers éléments connus et communiqués par le commissariat de police sud de la police préfectorale de Kyoto, la femme aurait envoyé un colis contenant un sac d’encens et des documents prédisant une date et portant des inscriptions telles que "Je vais te tuer" et "Meurs Nintendo !". Selon la police locale, la suspecte n'a apparemment jamais rencontré le dirigeant de Nintendo et il n'y aurait "aucune haine personnelle". Ce colis aurait été envoyé en juin dernier.





Geste d’une déséquilibrée ou conséquence d’une histoire personnelle ayant mal tournée, nous n’en saurons pas plus pour le moment. Nintendo n’a pas souhaité communiquer la nouvelle pour le moment.