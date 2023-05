Une édition physique standard et collector annoncées pour Dead Cells: Return to Castlevania sur Switch et PS4/5

Dead Cells: Return to Castlevania Signature Edition - Nintendo Switch 23/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dead Cells: Return to Castlevania 24/05/2023























Merge Games et Motion Twin ont annoncé la sortie du titre maintes fois récompensé Dead Cells avec ici une édition spéciale comprenant le DLC tout aussi spécial "Return to Castlevania" dans de nouvelles éditions physiques. En effet, le jeu sortira sous forme d'une édition standard et d'une édition spéciale, à paraitre sur Nintendo Switch et sur PlayStation 4 & 5, qui seront toutes disponibles dès le 11 août 2023.Dead Cells: Return to Castlevania réunit le grandiose action gothique du classique de KONAMI avec l'excellent rogue-lite dans une toute nouvelle aventure d'action 2D mettant en vedette les personnages iconiques et l'univers inoubliable de Castlevania.Les précommandes sont ouvertes dès ce 23 mai 2023. Les éditions Standard du jeu proposeront une pochette réversible rétro, un hommage aux époques de la NES et de la PlayStation originale.Quant à elle, l'édition Signature de luxe ajoutera de nombreux extras de collection, notamment la bande-son sur CD, un livre d'art exclusif, des badges et plus encore. Voici la liste exhaustive transmise par l'éditeur bien heureux de nous proposer une liste de goodies longue comme le bras :- Copie standard du jeu avec une pochette rétro inversable exclusives à la Switch et à la Playstation.- Pochettes extérieures uniques de l'Édition Signature- Bande-son sur disque alternatif comprenant 28 thèmes originaux de Castlevania réimaginés dans un style Dead Cells.- Collection de 4 pin's en émail- Livre d'art exclusif- 5 photos souvenirs des Beheaded de Castlevania- Carte lenticulaire du château- 4 cartes postales "Dead Cells : Return to Castlevania" avec signatures imprimées- Boîte collector édition spécialeLe jeu original Dead Cells a reçu des prix tels que Meilleur jeu indépendant aux Golden Joystick Awards et Meilleur jeu d'action aux Game Awards, pour ne citer que ces récompenses de prestige.Dead Cells: Return to Castlevania inclut le jeu de base original ainsi que les DLC Rise of the Giant, The Bad Seed, Fatal Falls, The Queen and the Sea et... 34 autres mises à jour gratuites. Cette version introduit une toute nouvelle intrigue à travers 2 nouveaux biomes.Les éditions standard et spéciales physiques de Dead Cells: Return to Castlevania sont distribuées par Merge Games et publiées par Motion Twin. Les fans peuvent précommander dès maintenant sur Signature Edition Games . L'édition Signature Switch est directement accessible ici On termine avec la vidéo dévoilant le sympathique contenu de cette édition Signature, suivie de quelques captures du jeu bien sûr toujours disponible en téléchargement sur l'eShop de la Switch :Source : Communiqué de presse