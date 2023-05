Ubisoft dévoile le teaser du 2ème DLC de Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope : le dernier chasseur de Spark

Ubisoft a dévoilé le premier teaser du prochain DLC de son jeu Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope, appelé "The Last Spark Hunter". Attendu pour une sortie en milieu d'année 2023, ce DLC promet d'ajouter encore plus de contenu à ce titre populaire disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 octobre 2022.Le teaser, publié sur le compte Twitter officiel de Mario + Rabbids, présente un nouveau personnage armé d'une arme futuriste qui ressemble à une sorte d'arc. Ce personnage, vêtu d'une armure futuriste, semble être un type de chasseur ou de ranger, ce qui est cohérent avec le titre du DLC, "The Last Spark Hunter".Ubisoft devrait partager plus d'informations sur le contenu du DLC à l'avenir, aucun détail sur l'histoire, le gameplay ou d'autres fonctionnalités n'a donc été révélé pour le moment par l'éditeur.