News R-Type Final 2 (Switch)

Granzella a profité de la diffusion de son stream live "Granzella Meeting" pour présenter quelques nouvelles sur ses prochains titres, tout particulièrement R-Type Final 2. Ce jeu va avoir l'insigne honneur de prendre le relais de la franchise cultissime R-Type et de se placer comme le nouvel opus, de référence on l'espère.



グランゼーラの集い 生配信 2021年3月19日(金) 20/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si R-Type Final 2 sera disponible sur Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam, GOG et Epic Games Store le 29 avril au Japon et le 30 avril en Amérique du Nord et en Europe, les joueurs sur Switch et PS4 vont bénéficier d'une petite avant-première. Une démo sera ainsi rendue disponible sur ces deux plateformes, au Japon pour le moment, le 1er avril 2021.





En vous créant un compte japonais, vous n'aurez aucun mal à vous procurer cette démo pour vous faire une première idée de la qualité de ce nouvel opus, il n'est pas encore précisé si une démo localisée sera disponible sur nos eShop durant la même période. Les détails concernant la sortie de la démo sur d'autres plateformes seront annoncés à une date ultérieure.



R-Type Final 2- fourth Trailer Update (Japanese ver.) 20/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous êtes fan de shoot, rendez-vous le 1er avril pour tester cette démo. Sinon vous patienterez bien jusqu'au 30 avril pour récupérer le titre complet.