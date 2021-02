News Pokémon (saga)

Serebii Update: A Pokémon Presentshas been confirmed for tomorrow, February 26th at 15:00 UTC. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/LMRXoiErQv — Serebii.net (@SerebiiNet) February 25, 2021

Get ready, Trainers.



A Pokémon Presents video presentation will be taking place on the official Pokémon YouTube channel tomorrow—Friday, February 26—at 16h EST



Don't forget to subscribe–hit that bell to be the first in the loop! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e — Pokémon (@Pokemon) February 25, 2021

C'est une annonce que les fans n'attendaient plus : The Pokémon Company, à l'initiative de toutes les prises de parole concernant la franchise Pokémon depuis euh... toujours, ne semblait pas vouloir annoncer une émission spéciale, alors même qu'on célèbre cette semaine le 25e anniversaire de la franchise. Mais tout va bien : The Pokémon Company a annoncé qu'un Pokémon Presents de 20 minutes environ serait diffusé vendredi 26 février à 16h, heure française.La capture ci-dessous indique le 27/02, mais c'est bien le vendredi 26 qu'aura lieu la diffusion de ce Pokémon Presents spécial de 20 minutes :Les visuels diffusés par Serebii.net sont plus éloquents que celui du compte Twitter officiel avec le logo "25th" en haut à droite, on pourrait donc imaginer que l'émission sera effectivement orientée vers les 25 ans de la franchise. 20 minutes, c'est long quand vous n'avez rien à dire, alors les fans se mettent déjà à rêver de l'annonce d'un nouveau jeu Pokémon à l'occasion de cette émission.L'actualité Pokémon est quoi qu'il en soit assez dense en ce moment, ne serait-ce qu'avec la sortie de The New Pokémon Snap, le 30 avril prochain. Allez, venez raconter ce que vous espérez découvrir demain à 16h sur Discord , ou vous pouvez aussi prendre le risque de le dévoiler aux yeux du monde en commentaire ci-dessous !On se tient prêt et on surveille donc les chaînes YouTube de The Pokémon Company, c'est ici que ça se passe pour les Etats-Unis , et ici pour la France Source : Twitter et Serebii