News Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Switch)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection - Biometals Los Elegidos Trailer Nintendo Switch HD 22/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La compilation qui regroupera Mega Man Zero 1 à 4 et ZX et ZX Advent sortira dans un peu plus d'un mois et Capcom entend bien que l'on garde le titre dans un coin de notre tête.On savait déjà que la compilation aurait droit à de nombreuses features dont une galerie d'artworks et un sound-test complet, mais surtout une flopée de mini-jeux . Des ajouts toujours fort sympathiques quand on parle de compilations de jeux sortis il y a plusieurs générations de consoles.Capcom nous présente cette fois les "biometals", ou biométaux dans la langue de Molière, ces reliques qui donnent leur pouvoir au héros. Découvrez donc ZX, HX, FX et les autres combinaisons possibles dans ce trailer survolté :Pour rappel le jeu sera proposé au tarif de 29.99€ sur le Nintendo eShop et devrait également avoir droit à son édition physique.