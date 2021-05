News Hardware

[...] Et dans le secteur du jeu vidéo, là nous rapportons que, pour la première fois, Nintendo a choisi un écran OLED pour la nouvelle Switch pro, en raison des avantages de l'OLED en termes de meilleur contraste et de temps réponse plus rapides. L'adoption de l'OLED continue à s'élargir...

Interesting to see Universal Display Corp mention the reports around Nintendo choosing OLED for their Switch Pro in their Q1 investors call — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) May 10, 2021

Steven V. Abramson, le PDG d'Universal Display Corp, a peut-être fait une petite boulette aujourd'hui à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels de son entreprise, en indiquant que Nintendo avait choisi un écran OLED pour la nouvelle Switch Pro.Nintendo refuse d'en parler, mais depuis plusieurs mois les langues se délient doucement au sujet d'une certaine Nintendo Switch Pro, une évolution hardware de la Nintendo Switch destinée à prolonger de quelques années la durée de vie de la machine. A l'instar des fabricants de téléphones, Nintendo semble avoir opter pour l'évolution hardware dans la douceur, en restant dans la gamme Nintendo Switch.La console fera l'objet de nombreuses évolutions, tant en termes d'architecture électronique – un sujet que Sebiorg a notamment développé récemment, qu'en termes de capacités d'affichage. Et c'est justement sur ce point que Steven V. Abramson a donné un indice très intéressant sur ce que nous réservera peut-être la prochaine version de la Switch.Dans sa conférence aux investisseurs, il a en effet déclaré :C'est sur Twitter que Spawn Dave a été un des premiers à relayer cette information. Il est rare de voir le terme "Switch Pro" écrit noir sur blanc dans une publication officielle, et ces déclarations font écho à la révélation du Wall Street Journal, courant mars, du fait que Nintendo aurait retenu les écrans 7 pouces de Samsung pour sa prochaine console.Samsung Vs Universal Display Corp ? Il faut savoir que Universal Display Corp est un fournisseur parmi d'autres de Samsung, qui utilise sa technologie OLED phosphorescente.Pour Nintendo, le silence autour d'une Nintendo Switch Pro est tout sauf un hasard : le volume de ventes de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch Lite est tel qu'une annonce de nouveau modèle aujourd'hui serait désastreuse. On imagine donc Nintendo bien agacé par cette situation, alors que les équipes marketing doivent imaginer des solutions pour continuer à développer la nouvelle console... sans mettre en péril le succès commercial de la génération en cours.A lire aussi : tout ce qu'on sait sur la Switch Pro (vol. 1)Car entre le SoC nouvelle génération chez nVivia et ces infos prometteuses au niveau de l'affichage de l'écran, c'est bien une nouvelle génération de Switch qui, peu à peu, semble se dessiner. Il nous tarde d'être le jour où Nintendo, enfin, sera prêt à tout dévoiler au public, un jour où on s'en doute, des jeux devraient aussi se montrer... sur un écran OLED, donc !En attendant, il convient comme toujours de prendre ces informations avec des pincettes. Suite à ces révélations au détour d'un call aux investisseurs, Nintendo pourrait décider de tout annuler et revenir, par exemple, à un écran monochrome pour sa prochaine version de console !Source : NintendoLife