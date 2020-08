News Shin Megami Tensei III (Switch)

Dante en DLC payant dans Shin megami tensei III NOCTURNE HD REMASTER 08/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le "Maniax Pack" est le nom du DLC qu'Atlus a annoncé : ce DLC payant de 980 yens sera disponible le jour de la sortie du jeu et permettra de retrouver Dante, le personnage invité que les joueurs occidentaux avaient pu découvrir lorsque Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call a été lancé en Europe.Voici la bande-annonce qui révèle l'arrivée de Dante dans le jeu sous forme de DLC :Le public européen n'avait en effet pas eu droit aux petites manœuvres constatées au Japon depuis plus d'un an alors : ce n'est qu'en 2004 que le public japonais avait pu jouer dans une version impliquant Dante, à l'occasion de la sortie de Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax, sorti un an après la version originale du jeu.C'est la raison pour laquelle Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster ne proposera en effet pas, de base, le personnage de Dante comme personnage invité, mais Raidou Kuzunoha, un perso venu de Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abadoon. Il faut savoir que Raidou Kuzunoha était déjà le personnage invité dans le portage proposé en 2008 : Shin Megami Tensei III: Nocturne Chronicle Edition.Bref, si les joueurs veulent croiser Dante dans le jeu, il faudra donc allonger 980 yens supplémentaires : d'un point de vue cosmétique, cela permettra de découvrir un mode "New Game ~Maniax~" sur l'écran-titre, mode dans lequel toutes les scènes où l'on avait auparavant Raidou Kuzunoha sont remplacées par Dante. On aura aussi une nouvelle intro et un logo différent, "Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax". Dans le jeu, les développeurs ajouteront aussi un "Pierce effect" à la compétence de Dante appelée "Son's Oath".Si les joueurs japonais pourront découvrir tout cela dès le 29 octobre prochain, les joueurs occidentaux devront quant à eux patienter jusqu'au printemps 2021.Source : Gematsu