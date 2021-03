Non content de nous proposer une figurine de Meta Ridley de toute beauté, First 4 Figures nous propose également une version grandeur nature du casque de Samus, plus particulièrement la version tirée des 3 premiers Metroid Prime.La figurine sera présentée en détails durant un stream qui sera diffusé le 2 mars prochain sur la chaîne YouTube de First 4 Figures.Le seul bémol : le casque ne peut pas être mis sur la tête.Via Nintendo Life