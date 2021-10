Un Animal Crossing Direct annoncé pour le 15 octobre à 16h

Rendez-vous en octobre pour un Animal Crossing: New Horizons Direct ! ☕ (Nintendo Switch) 10/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a annoncé la diffusion d'un Animal Crossing Direct, le 15 octobre prochain à 16h. Au cours de cette émission, dont la diffusion en octobre avait été annoncée durant le tout dernier Nintendo Direct, nous devrions en savoir plus sur la prochaine mise à jour du jeu.Pour rappel, voici la bande-annonce diffusée par Nintendo la semaine passée concernant le DLC gratuit à paraître dans les prochaines semaines :Il nous tarde d'en apprendre plus sur l'arrivée du Café dans le jeu, qu'on se doutait en développement depuis fort longtemps. Cette mise à jour pourrait bien ranimer notre intérêt pour le jeu, qu'on a un peu délaissé depuis quelques semaines !Est-ce aussi votre cas ? N'hésitez pas à venir nous en parler sur Discord, ou en commentaire ci-dessous à la vue de tous ! Et si vous allez profiter de la sortie de la Switch OLED pour effectuer un transfert d'île, n'oubliez pas notre guide sur le sujet toujours disponible sur PN et sur YouTube Source : Nintendo