News Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle (Switch)

Wow, apparently the official account of the Rabbids turned from @/RabbidsOfficial to @mariorabbids!



Will we finally get the sequel of Mario Rabbids we desired?



Let's hope so!

En jouant avec Mario sur les grilles d’un tactical RPG vivifiant, les Lapins Crétins d’Ubisoft avaient trouvé - n’en déplaise à Rayman - leur plus beau rôle . Manette en mains, cette association à la X-COM était d’une telle évidence que le jeu s’est très vite bâti une solide réputation, concourant à l’éclatante réussite ludique de la première année de la Nintendo Switch.Après une expansion réussie en 2018 - Donkey Kong Adventure, Lapin Peach (qui aurait fait forte impression dans un Super Smash Bros. Ultimate) et consorts semblent avoir déserté le Royaume Champignon, voire le jeu vidéo puisque les Lapins Crétins n'ont plus fait d'apparition depuis 2019, dans un jeu d’apprentissage au coding sur PC…Mais tout cela c’était avant que, la semaine dernière, le compte Twitter des lapins outre-Atlantique, @RabbidsOfficial , ne soit subrepticement renomméavant de s'habiller d’un avatar de Lapin Mario et d’une image promotionnelle tirée de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle. Une bourde (?) immortalisée par une tweet de @So_Ethereal avant de rapidement disparaître.Autant dire que le sous-entendu est un peu lourd de la part d’Ubisoft car, s’il s’agit d’une manipulation fortuite, le community manager de la marque s’est donné bien du mal avant de s’apercevoir de sa « fâcheuse » erreur... Les observateurs en ont donc conclu que le million-seller d’Ubisoft Milan devait cacher une suite et que les Lapins Peach, Mario, Luigi et Yoshi ne devraient plus tarder à remettre le Royaume Champignon en pelote offrant, pourquoi pas, une belle conclusion au 35e anniversaire de Mario un peu bousculé par le SARS-CoV-2, vermine d’un tout autre genre.Source : Twitter