News The Elder Scrolls: Blades (Switch)

The Elder Scrolls: Blades pourrait bien sortir cette semaine sur Switch lors de la prochaine mise à jour de l’eShop, nos confrères de Nintendo Everything annonçant une sortie possible ce 14 mai.Les rumeurs parlaient déjà d’une possible sortie en ce mois de mai, et les nouvelles informations ajoutées à l’eShop US viendraient confirmer ces rumeurs.Bethesda prévoit ainsi de proposer le jeu en deux versions différentes. La première sera entièrement gratuite, tandis que la seconde est une «édition de démarrage rapide» à 14,99 $, très certainement 14,99€ chez nous, avec certains éléments débloqués dès le départ.Voici une traduction de la description de la fiche eShop aperçu l'édition de démarrage rapide « Quick-Start » :L'édition Quick-Start comprendra une armure exclusive et une arme puissante pour vous aider à survivre aux dangereuses quêtes de l’aventure et à mener des batailles passionnantes dans l'arène. Ces objets légendaires appartenaient autrefois au célèbre roi des Chutes de Sang, Durak gro-Batul.Personnalisez la avec une décoration exclusive, la fontaine Sylvan, disponible exclusivement sur Switch. L'édition Quick-Start débloquera également des parchemins précieux, des matériaux de construction, 2000 gemmes et 30 000 pièces d'or.On apprend également que le titre sera cross-play et permettra ainsi d’affronter des joueurs d’autres supports, ou de récupérer sa sauvegarde d’une partie commencée ailleurs.Reste maintenant à savoir si le jeu sortira bel et bien ce jeudi.