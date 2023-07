Tetris 99 accueille la 34e Maximus Cup avec un thème Pikmin 4 ce week-end

Un nouveau Grand Prix s'apprête à fleurir ce vendredi 07/07 dans #TETRIS99 ! Cette fois, il y a un thème #Pikmin4 exclusif à gagner !



Plus d'infos : https://t.co/U1HTviNe4B pic.twitter.com/9FuMjCf1Hc — Nintendo France (@NintendoFrance) July 4, 2023

Pikmin 4 Coming to Tetris 99! - Trailer 07/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fans de Tetris 99 et de Pikmin, réjouissez-vous ! Nintendo a annoncé la 34e Maximus Cup de Tetris 99, qui se déroulera du 7 juillet à 9h00 (heure de Paris) au 11 juillet à 8h59 (heure de Paris). L'événement de ce week-end est particulièrement spécial car il propose un thème exclusif Pikmin 4.Pour participer à la Maximus Cup, vous devez être abonné au service Nintendo Switch Online. Pendant l'événement, les joueurs peuvent gagner des points en fonction de leur classement dans chaque match. Une fois que vous avez accumulé 100 points, vous débloquez le thème Pikmin 4.Le thème Pikmin 4 comprend des éléments artistiques, de la musique et des designs de Tetriminos inspirés du prochain jeu Pikmin 4. C'est une excellente façon de célébrer la sortie prochaine de Pikmin 4 , dont une démo jouable a été lancée la semaine dernière.Ne manquez pas cette occasion de montrer vos compétences en Tetris et de débloquer un thème exclusif. Bonne chance à tous les participants, qui auront ainsi une excellente occasion de se plonger dans l'univers de Pikmin 4, maintenant que la démo a été essuyée en long, en large et en travers.Voici pour conclure une vidéo présentant le thème Pikmin 4 dans Tetris 99 :Sources : NintendoLife