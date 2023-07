La fusion de Nintendo France et Nintendo Benelux au sein de Nintendo Europe est effective

La grande restructuration avait été annoncée en novembre 2022 et nous voyons désormais la réalisation de la phase 1 des grandes manœuvres. Par souci d'efficacité commerciale et afin d'accélérer les différentes prises de décision, diverses représentations nationales de Nintendo en Europe vont peu à peu faire partie intégrante du nouvel ensemble européen, Nintendo of Europe SE, dont le siège régional central sera toujours en Allemagne.





Pour le moment, ce sont les filiales françaises et du Bénélux qui fonctionnent désormais sous l'égide de Nintendo of Europe SE. Pas de fermeture de bureaux mais une centralisation des moyens opérationnels. Notons que les locaux de Nintendo France se trouvent désormais au sein de la Tour Europlaza, 20 Av. André Prothin, 92400 Courbevoie, tel 01 34 35 46 00), soit assez proche désormais du siège social de ....NVIDIA en France.







Pour la seconde phase d'absorption des filiales, il faudra patienter jusqu'à août 2024 pour voir Nintendo Ibérica rejoindre les rangs.





Cela devrait changer assez peu vos habitudes quotidiennes car les flux d'informations des différentes sites européens étaient déjà centralisés depuis un moment depuis Nintendo Europe. Vous aurez noté cependant que le My Nintendo Store Européen est devenu plus réactif (et a diminué de manière non négligeable une partie de ses frais de port). On espère que cette centralisation des moyens relance un peu la communication de Nintendo Europe, beaucoup moins audible que son homologue américain.