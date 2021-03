Prudence avec ce qui suit car les images que vous allez pouvoir découvrir correspondent à un brevet déposé par la société chinois Tencent en octobre 2020, pour une console de jeux portable. Le brevet a été approuvé le 19 mars.



Comme on peut le constater tout de suite, cela fait fiablement penser à une Switch Lite, puisque les contrôleurs ne peuvent être déclipsés du corps de la console. Notez la position et la forme des sticks et des croix directionnelles, la présence du port USB-C pour recharger la console, le bouton power au même endroit que la Switch ainsi que les boutons autour de l'écran, la source d'inspiration est flagrante.

Il reste néanmoins des différences marquées comme un système de refroidissement plus important et donc potentiellement plus bruyant et un port HDMI implanté directement dans le bas de la console comme un porte USB classique.





Tencent est le partenaire de Nintendo pour le lancement de la Nintendo Switch en Chine depuis 2019. Le géant n'a jamais caché ses intentions : son partenariat devait lui servir à apprendre de nombreuses choses sur la manière de procéder par Nintendo sur le marché des consoles, une expérience devant lui servir plus tard pour ses propres projets.





Comme on peut le constater, le succès de la console Switch au niveau mondiale et de la portabilité des jeux en mode nomade donne des idées au géant chinois qui semble avoir envie lui aussi de croquer le marché juteux des consoles. En ayant à la fois un pied bien placé dans le marché des jeux mobiles, entrer sur le marché des consoles de jeux serait un nouveau pilier de sa conquête du marché vidéoludique. Le géant a les moyens financiers pour se lancer sur l'ensemble des marchés.





La différence en revanche est de proposer du jeu PC en version nomade. En effet, on aperçoit un bouton Windows 10 sous le D-PAD et l'arrière de la l'appareil indique "For PC Console gamer". Le PC a le vent en poupe et en utilisant du matériel PC de choix pour un usage uniquement portable, cette "PC Console" pourrait s'attirer une large gamme de titres rapidement.







Il est trop tôt pour dire si ce brevet annonce une sortie plus ou moins rapide de ce produit en Chine (ou dans le reste du monde) car comme le rappelle Nintendo Life , Tencent a déjà déposé de nombreux brevets pour du matériel de jeux depuis 2016 qui sont restés au final lettres mortes. Mais cette inspiration Switch PC Console a un sérieux potentiel, qui est à surveiller. D'ailleurs, nous avions titré il y a quelques semaines une news : " Et si le PC devenait le véritable concurrent de la Switch ? ". On vous invite à la relire.

Source des images : Gizmochina