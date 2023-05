Tears of the Kingdom c'est parti !

Certains ont passé la nuit pour attendre leur précieux mais le jeu est enfin présent.



Rediscover your sense of adventure with The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 05/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais c'est du côté de Nintendo of America qu'il fallait guetter les informations car cette nuit, vers 3h30 du matin, était diffusé un live conséquent autour du jeu. Ceux qui ne veulent pas en savoir plus ne doivent donc pas consulter ces vidéos, pour les autres bonne découverte !



Nintendo Treehouse: Live - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Ultrahand & Fuse 05/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Nintendo Treehouse: Live - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Great Sky Island Exploration 05/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Treehouse: Live - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Underground Cave Exploration 05/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Treehouse: Live - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Raids with NPCs 05/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous souhaite une très bonne journée Zelda et on se doute que vous allez passer de nombreux moments avec Link durant les prochaines heures et ce week-end. Bon jeu !