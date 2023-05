Tous les feux au vert dans l'analyse technique de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - DF Tech Review - Is It Really 'Too Big for Switch'...? 05/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Potentielle dernière grosse sortie sur Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sort ce vendredi 12 mai 2023 sur la console hybride de Nintendo. Alors que les fans du monde entier s'apprêtent à plonger dans ce nouveau monde, les spécialistes de Digital Foundry ont sorti les outils et les calculettes pour mener une analyse technique du jeu, histoire d'évaluer ses performances sur la vieillissante mais ô combien audacieuse console de Big N.Digital Country a évalué le jeu sur plusieurs critères tels que le framerate et la résolution. Avec un niveau d'attente extrêmement élevé, les résultats ont révélé quelques surprises, on commence par vous proposer de regarder la vidéo de Digital Foundry qu'on vous résume juste après :Ainsi, le jeu fonctionne à une résolution dynamique sur la Nintendo Switch, ce qui signifie que la résolution varie en fonction de la charge de travail du GPU. La résolution maximale atteinte est de 720p en mode portable et de 900p en mode docké. De plus, le jeu vise un framerate plutôt stable de 30 images par seconde pratiquement tout le temps. Pour DF, Nintendo utilise le FidelityFX Super Resolution (FSR1) d'AMD qui a pour ambition d'atteindre le 1080p, ce que le jeu n'atteint pas dans sa recherche de compromis entre framerate et quantité d'éléments affichés.On souffre bien de chutes occasionnelles lors des scènes d'action intenses, et quelques bugs ont toutefois été constatés en mode portable lors des tests de Digital Foundry. Ces bugs n'affectent pas l'expérience de jeu, mais peuvent occasionner des problèmes mineurs tels que des problèmes d'affichage et des ralentissements. Cela arrive toutefois très rarement, dans des conditions particulières qu'on n'évoquera pas pour ne pas vous spoiler cette grande aventure qui s'annonce !En dépit de ces problèmes, la conclusion des experts de DF est que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom reste un jeu particulièrement impressionnant d'un point de vue technique, qui pousse les capacités de la Nintendo Switch à leurs limites. On se dira donc bien averti des ralentissements potentiels pouvant survenir dans le jeu, toutefois on s'empressera de faire la mise à jour 1.1.0 pour bénéficier de correctifs qui "amélioreront l'expérience de jeu" comme on le lit si souvent.Source : Nintendo Everything