News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Il sort de nulle part, mais Petit champ de bataille a été ajouté ! Quand vous jouez en 1 contre 1, Champ de bataille a l'air un peu grand, et Destination Finale semble un peu court. Alors nous voilà avec une option moyenne comprenant deux plateformes...

Nous n'avons pas pu en faire une option pour tous les stages, c'est donc un simple stage que vous pouvez choisir. En même temps, on a élargi la sélection de musiques pour les stages de type Champ de bataille, rendant ainsi toutes les musiques disponibles ! Choisissez votre chanson préférée parmi plus de 1000 pistes !

Et par ailleurs, on a aussi fait des améliorations à l'expérience en ligne pour le 1v1. Essayez-le !

Les autres correctifs apportés dans la version 8.1.0

Convertissez vos vidéos avant la mise à jour

Sur le site officiel détaillant les mises à jour de ses jeux, Nintendo indique que le jeu en ligne a fait l'objet de plusieurs améliorations :- L'expérience utilisateur en ligne a été ajustée- La façon de déterminer un opposant quand on utilise les règles préférées a été ajustée- En regardant le nombre de joueurs éligibles à Elite Smash, la limite pour y entrer a été revue pour autoriser plus de joueurs. Par ailleurs, la façon de calculer les valeurs initiales du Global Smash Power a aussi été ajustéeNintendo précise que d'autres ajustements au mode en ligne devraient être proposés prochainement.Comme d'habitude, Nintendo rappelle que si vous souhaitez conserver vos replays, vous devez les convertir avant de réaliser la mise à jour. Sans cela, ils ne seront plus lisibles par le jeu et donc perdus, à cause de ces incompatibilités potentielles.