Super Nintendo World : l'ouverture de la billetterie fait crasher le site d'Universal Studios

Le 17 février prochain, des milliers de fans se rendront dans le nouveau temple de Nintendo : le Super Nintendo World qui ouvrira alors ses portes au niveau du parc Universal Studios Hollywood, à Los Angeles.Deuxième parc du genre après celui ouvert au Japon en 2021, le parc contiendra évidemment des attractions inspirées de l'univers de Super Mario mais disposera d'un univers 100% tiré des jeux du plombier et cela, à quelques mois de la sortie du film d'animation.Autant dire que l'année 2023 sera Mario ou ne sera pas ! En attendant, les fans se pressent pour obtenir une entrée pour le parc ! A tel point que lors de l'ouverture de la billetterie, le site d'Universal Studios n'a pas tenu le choc du trafic et a du être mis en hors ligne. Universal s'est par la suite excusé et a planifié une nouvelle date de réservation ce lundi.Le serveur a été revu et devrait cette fois-ci tenir la charge ! Pour les européens, il faudra encore prendre notre mal en patience puisque le 3e parc prévu... sera en Floride, toujours aux Etats-Unis !Source : GoNintendo