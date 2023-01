Pathé annonce une édition Blu-ray/DVD du film Super Mario Bros

Ce combo s'accompagne d'un documentaire de 55 minutes, inédit en France, qui retrace la genèse et le fiasco que fut le tournage. On y découvre comment les acteurs stars Bob Hoskins ou Dennis Hopper se sont retrouvés au cœur d'un projet chaotique, entre réécriture au jour le jour du scénario, et décors hasardeux. Un projet qu'Hoskins considère d'ailleurs comme le pire de sa carrière.

Photos officielles (c) Pathé tous droits réservés 09/01/2023



Il y a 30 ans, les fans de Super Mario découvraient, médusés, une adaptation cinématographique de leur franchise préférée : Super Mario Bros. On a maintes fois évoqué le film, entre accident industriel et accident tout court, aussi quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'un coffret s'apprête à sortir en France.Tout cela est évidemment doublement opportuniste : d'une part, il s'agit de surfer sur la vague du nouveau film d'animation Super Mario Bros Le Film des studios Illuminations dont la toute dernière bande-annonce vous attend ici. D'autre part, c'est un moyen classique dans l'industrie de célébrer les 30 ans d'un film, fut-il Super Mario Bros !Car Super Mario Bros sur grand écran, ce fut quelque chose, à tel point qu'il y eut même un documentaire, "This ain't no video game", inédit en France, sur les coulisses du tournage. Le communiqué qui annonce la sortie du coffret explique :A quelques jours alors de la sortie du nouveau film d'animation, plus en phase avec l'univers coloré et lumineux du Royaume Champignon que ne l'aura été cette... interprétation où il ne restera finalement que les noms des personnages pour se rattacher à Nintendo, c'est avec un oeil amusé et plein de nostalgie qu'on regardera certainement le film SMB de 1993 !Opportunites comme nous le sommes, on ne pouvait conclure cette news sans vous indiquer que vous pouvez pré-réserver cette oeuvre magistrale ici : sur Amazon.fr (lien affilié).Source : communiqué de presse