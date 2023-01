Power Chord viendra faire hurler les guitares sur Switch

Power Chord - Release Date Trailer 01/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 10/01/2023















Une déchirure entre deux mondes fait émerger les démons du Heavy Metal. À vous de créer votre équipe de musiciens pour contrer cette invasion.Dans ce rock'n'roguelike inspiré des géants du genre Deck building, commencez le spectacle avec un guitariste pour des solos destructeurs, un chanteur qui améliore les caractéristiques de l’équipe, un batteur qui protège des dégâts et un bassiste qui affaiblit les adversaires sur la durée avec ses attaques toxiques. Chaque membre du groupe possède ses cartes sur mesure.Durant votre tournée, vous choisissez un chemin généré aléatoirement, vous développez votre deck en remportant des batailles et en réclamant de nouvelles cartes à chaque arrêt. La route est longue et les centaines de compositions d’ennemis que vous pouvez rencontrer font de chaque lieu une menace. Si un membre de l’équipe est mis K.O, il est hors de la formation jusqu'au prochain site de repos.Amassez une collection massive de cartes pour faire évoluer votre groupe au niveau supérieur et construisez votre légende du rock. Power Chord arrive sur Steam le jeudi 26 janvier 2023, une sortie Switch est prévue, sans plus d'indication pour le moment. On vous laisse le trailer et quelques screenshots pour vous faire patienter.