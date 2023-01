Collaboration au Japon entre les chocolats de marque Godiva et Animal Crossing

Si la marque Godiva a été fondée initialement en Belgique en 1926, c’est désormais une marque internationale dont la production est délocalisée en grande partie en Turquie et en Pennsylvanie pour le marché nord-américain. Nintendo et Godiva se sont lancés dans une collaboration autour de la franchise Animal Crossing, avec une gamme de produits malheureusement semblant circonscrite au marché japonais.

Voici quelques images partagées de ces six boites de chocolats, dont les différents éléments sont basés sur les personnages et les icônes du jeu bien connus. Cela donne envie de les goûter mais on n’hésite à ouvrir de si jolis collectors et surtout à les croquer. Les différents assortiments sont disponibles depuis le 6 janvier et les deux sociétés ont imaginés diverses tailles de sets pour toutes les bourses.



La plus grosse contient neuf chocolats et coûte 3240 yens, taxes comprises, soit 22,83 euros environ. Un ensemble de 6 chocolats vous coûtera 1836 yens, soit 12,94 €. On notera une version proposée avec une jolie sacoche pour 3520 yens, dévoilée dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne par le YouTubeur japanesestuffchannel.





La boite de quatre chocolat ne sera disponible qu'à partir du 16 janvier, mais elle coûtera 778 yens, soit 5,48 €. Une boite particulière, où chaque chocolat est emballé individuellement, sera disponible à compter du 23 janvier pour 1652 yens (11,64 €).





C’est dommage que rien ne soit prévu pour les autres continents, il faut se rendre dans les boutiques Godiva ou sur le site en ligne. Quelques sites permettent d'importer certains produits, mais cela fait cher la boite. On rappelle que durant la Saint Valentin, ce sont les femmes au Japon qui offrent des chocolats aux hommes de leur entourage. Ces derniers leur rendent la pareil un mois plus tard lors de la White Day, par le biais d’un cadeau dont la valeur est théoriquement trois fois plus importante que le cadeau reçu lors de la Saint Valentin !







(あつ森)本日発売のGODIVA×あつ森グッズが可愛すぎる!公式ありがとう...!(あつまれどうぶつの森) 01/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube On se regarde une autre vidéo partagée par l'un des premiers consommateurs japonais !

Source : Nintendo Japon