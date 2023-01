Un trailer et du gameplay pour Tales of Symphonia Remastered

Tales of Symphonia Remastered | Gameplay Trailer 01/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu de rôle d'action Tales of Symphonia, qui a connu ses belles heures sur GameCube en 2003, va connaître une adaptation sur Nintendo Switch d'ici quelques semaines. Bandai Namco a travaillé à une remasterisation du jeu en haute définition pour l'adapter à la console hybride de Nintendo.L'histoire se déroule toujours à Sylvarant où vous allez devoir venir en aide au monde menacé par un groupe maléfique. A quelques semaines de sa sortie, découvrez ci-dessous une bande-annonce et du gameplay pour le jeu :Si les graphismes sont désormais en haute-définition, il ne s'agit pas d'un remake du jeu puisqu'on garde l'apparence des menus et des personnages de l'époque. À voir si le charme de l'époque perdura dans Tales of Symphonia Remastered le 17 février 2023 sur Nintendo Switch.