News Super Nintendo World

USJの新アトラクション「マリオカート」の新ビジュアルが公開されました! 4人乗りですね♪



A new visual of SUPER NINTENDO WORLD and a clear photo of MARIO KART ride have been released.#USJ #マリオ pic.twitter.com/MwKCEAXMFp — USJ情報局 L.C.A.STUDIOS (@LCASTUDIOS_USJ) April 15, 2020

Super Nintendo World est une nouvelle zone du parc d'attractions Universal Studios. Cette zone se composera de plusieurs attractions, parmi lesquelles une attraction Yoshi dont on a déjà eu l'occasion de parler sur PN, et une attraction Mario Kart au sujet de laquelle, par contre, on ne sait pas grand-chose.Alors on peut dire qu'on se contente de peu, mais l'illustration diffusée sur le compte Twitter d'Universal Studios Japan suffit à notre bonheur :On y voit en effet un véhicule Mario Kart, compatible avec le fameux bracelet connecté présenté il y a quelques semaines par Universal, où on voit ici le joueur qui balance une carapace verte.On n'en attendait pas moins d'une attraction Mario Kart, nous, en fait, et on espère qu'on aura bientôt l'occasion d'en voir plus au sujet des attractions imaginées par les ingénieurs d'Universal certainement bien inspirés par le Royaume Champignon !A lire aussi : le thème musical de Super Nintendo World Source : Japanese Nintendo