News Super Monkey Ball: Banana Mania (Switch)

Alors que l’on n’est pas certain que Sonic Colors: Ultimate tourne en 60 FPS (c’est-à-dire une fréquence balayage de 60 images par secondes dans le jeu, ce qui offre ainsi une plus grande fluidité), Sega a confirmé que Super Monkey Ball: Banana Mania supportera le 60 FPS.On apprend également que le jeu pourra être joué au gyroscope, mais il est également possible de jouer sur manette, sans utiliser le motion gaming.Super Monkey Ball: Banana Mania est une compilation anniversaire reprenant pour les 20 ans de la série, l’ensemble des jeux Monkey Ball à ce jour, y compris le Super Monkey Ball Banana Blitz HD de 2019. Le jeu sortira le 5 octobre prochain, une semaine après Sonic Colors: Ultimate.Source : NintendoLife