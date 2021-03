News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Où trouver les items Super Mario dans Animal Crossing ?

Quels sont les items Super Mario Bros ?

Items Super Mario Bros dans ACNH 05/03/2021





Une warp zone grâce au tuyau vert sur votre ile

team mario vs team bowser capture the flag showdown!



final score:

mario - 10

bowser - 8 (although bowser clearly changed a flag after time was called) pic.twitter.com/0bfuSSHgHs — shar-uwu (@sharuru_ac) March 3, 2021

Nintendo avait annoncé lors du Super Mario Bros. Direct du 2 septembre dernier qu'une collaboration Super Mario x Animal Crossing New Horizons permettrait aux joueurs, en mars 2021, de retrouver l'esprit Super Mario dans leur jeu préféré. Et Nintendo n'a pas manqué à sa parole en proposant une mise à jour qui, dès le 1e mars, nous a permis de retrouver les items Super Mario dans ACNH.Vous avez couru chez Méli et Mélo dans l'espoir de trouver les items dans la boutique Nook ? Erreur, c'est dans l'automate disponible au bureau des voyageurs, sur la place centrale de votre île, qu'il faudra vous rendre, et plus précisément dans la section Nook Shopping. Un nouvel onglet, entre les items habituels et les items du moment, est apparu, et contient l'ensemble des produits Mario.Les éléments Mario se composent d'items de décoration, de vêtements et d'accessoires très inspirés de la série Super Mario Bros. En effet, on y trouve aussi bien la robe de Peach que le drapeau de fin de niveau de Super Mario Bros, et bien sûr plein d'items du jeu.Précisons que les vêtements et accessoires de mode sont également acquérables auprès des Soeurs Doigts de fée, qui vous proposeront tenues, chaussures et moustaches à la vente !On vous a fait une petite liste de tous les items que vous allez pouvoir acheter dans Animal crossing: New Horizons, avec leur valeur en clochettes entre parenthèses.Eléments de décoration :- Bloc brique (1000 clochettes)- Bloc brique flottant (1000 clochettes)- Bloc point d'interrogation (1350 clochettes)- Carapace verte (700 clochettes)- Champignon vert 1Up (2000 clochettes)- Drapeau de fin de niveau Mario (3500 clochettes)- Fleur de feu (1500 clochettes)- Pièce d'or (350 clochettes)- Plateforme champignon (1000 clochettes)- Plateforme champignon XL (3000 clochettes)- Super Champignon rouge (1350 clochettes)- Super étoile d'invincibilité (2000 clochettes)- Thwomp (3000 clochettes)- Tuyau vert (5000 clochettes)Au niveau des vêtements et accessoires vestimentaires :- Casquette de Luigi (1500 clochettes)- Casquette de Mario (1500 clochettes)- Casquette de Wario (1500 clochettes)- Couronne de princesse Peach (12000 clochettes)- Moustache de Luigi (1200 clochettes)- Moustache de Mario (1200 clochettes)- Moustache de Wario (1200 clochettes)- Robe de Princesse Peach (6000 clochettes)- Tenue de Luigi (2400 clochettes)- Tenue de Super Mario (2400 clochettes)- Tenue de Wario (2400 clochettes)- Paire de chaussures de la princesse Peach (2400 clochettes)- Paire de chaussures de Luigi (1400 clochettes)- Paire de chaussures de Mario (1400 clochettes)- Paire de chaussures de Wario (1400 clochettes)On termine avec des éléments de décoration pour la maison :- Mur Mario (3000 clochettes)- Revêtement de sol blocs brique (3000 clochettes)- Tapis nuage de Lakitu (1500 clochettes)- Tapis oeuf de Yoshi (1500 clochettes)Ces items devraient être disponibles de façon permanente même si Nintendo a appelé cet onglet "Articles promotionnels", mais on rappelle qu'il n'est pas possible d'acheter plus de 5 items par jour dans Nook Shopping et que cela prendre donc un peu de temps pour acheter la collection complète. Avec 33 items à acheter, il vous faudra donc une petite semaine pour tous les acquérir, non sans préciser qu'il vous sera nécessaire d'acheter plusieurs tuyaux pour profiter de la mécanique de gameplay assez originale proposée par cet item !Grâce au tuyau vert, vous allez pouvoir ajouter un sympathique raccourci sur votre ile : en effet, si vous placez deux tuyaux sur votre ile, rentrer dans l'un vous fera ressortir à l'autre. Super pratique pour pouvoir vous rendre rapidement d'un côté à l'autre de votre ile paradisiaque, et surtout une super mécanique pour inciter des joueurs à se révéler particulièrement créatifs dans leur partie. Polygon a notamment cité un mini-jeu créé par l'utilisateur Twitter shar-uwu, qui explique qu'il a conçu un mini-jeu "capture the flag" dans lequel il s'agit pour l'équipe 1 de rendre un maximum de drapeaux rouges... et pour l'autre équipe un maximum de drapeaux noirs. Un chronomètre défini à deux minutes, quelques amis venus sur votre ile... et le tour est joué :Voilà, il nous semble qu'on a tout dit sur l'arrivée de Super Mario dans Animal Crossing: New Horizons, n'hésitez pas à venir en parler sur notre Discord , le canal Animal-Crossing n'attend sans doute plus que vous !