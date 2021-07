News Super Bomberman R Online (Switch)

Galerie images 28/07/2021

Décidément, Konami est sur le devant de la scène aujourd’hui. En plus de l’annonce de plusieurs jeux Yu-Gi-Oh! (on vous invite à aller lire cette actualité dédiée pour en savoir plus), l’éditeur japonais vient d’annoncer que Super Bomberman R Online a été téléchargé plus de trois millions de fois dans le monde.Alors que les versions Battle Royal de Tetris et Pac-Man n’ont jamais délivré de chiffres quant à leur nombre de téléchargement, Super Bomberman R Online nous donne désormais une idée de son succès.Pour célébrer l’occasion, Konami offre actuellement 500 Bomber coins, la monnaie virtuelle de ce Bomberman Online, aux joueurs se connectant jusqu’au 25 juillet. 500 Bomber coins, c’est d’ailleurs le prix d’un personnage dans la boutique du jeu. Alors pourquoi ne pas essayer un nouveau Bomber ?Source : Nintendo Everything