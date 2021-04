News Streets of Rage 4 (Switch)

Streets of Rage 4 - Mr. X Nightmare DLC reveal 04/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Streets of Rage 4 marche plutôt bien : ce jeu de combat édité par Dotemu et développé par les studios Lizardcube et Guard Crush Games revient sous les feux de l'actualité avec plusieurs annonces excitantes !D'une part, le jeu va se voir doté bientôt d'un DLC payant appelé Mr X Nightmare, un contenu téléchargeable qui permettra d'ajouter 3 nouveaux combattants et un nouveau mode de jeu, Survival, dans le jeu. Ce DLC sera aussi proposé aux joueurs sur Nintendo Switch.Pour accompagner cette annonce, Dotemu nous propose une bande-annonce dans laquelle on découvre un des trois nouveaux personnages qui sera ajouté, l'officier Estel Aguirre : elle était d'abord apparue comme Boss dans le jeu et s'avère une combattante redoutable.Saurez-vous deviner quels seront les prochains personnages ajoutés sur la base des indices qui nous sont divulgués dans cette bande-annonce :Le mode Survival proposera de passer des épreuves évidemment difficiles, mais on ne dispose pas de détails à leur sujet pour le moment. Le DLC nous permettra en outre de personnaliser les personnages, et de découvrir de nouvelles armes et de nouveaux ennemis, le tout avec de nouvelles musiques de Tee Lopes que les fans de BO connaissent pour son travail sur Sonic Mania, League of Legends, Monster Boy and the Cursed Kingdom, notamment.Dans quelques mois, suivra une mise à jour, quant à elle gratuite, qui apportera elle aussi son lot de nouveautés. Cette mise à jour concernera toutes les consoles, dont la Switch. Un nouveau mode sera proposé, Mania+, qui est un mode d'entrainement permettant de pratiquer ses combos et de définir des stratégies de combat un poil plus évoluées. En plus, vous pourrez jouer avec la colorimétrie du jeu et donner "un nouvel éclat" au jeu.A lire aussi : notre test de Streets of Rage 4 On termine en signalant que Streets of Rage 4 célèbre ses 2,5 millions de téléchargement, un joli succès pour le grand retour de cette franchise, qui n'a pas peur de se donner le titre de "meilleur beat'em up néorétro de la décennie", rien que ça.