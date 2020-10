News First 4 Figures

L'édition Varia Suit en images 23/10/2020











































Unboxing the Metroid Prime™ 2: Echoes - Varia Suit Samus Statue 23/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'édition Varia Suit Exclusive 23/10/2020























First 4 Figures est un spécialiste du produit dérivé qu'on suit depuis près d'une quinzaine d'années maintenant. Il faut reconnaitre que le fabricant s'est peu à peu imposé comme un acteur incontournable du beau et vrai collector. Cher aussi, mais on y reviendra. Avec sa dernière production, une représentation de Samus Aran en costume Varia, la barre est placée très haute quant à la qualité de la reproduction d'un personnage virtuel sous forme de statuette à placer dans sa plus belle vitrine.Il existe deux éditions de ce produit, qui fait écho à une première série de statuettes de Samus Aran, alors dans son costume Phazon qui nous laisse encore un souvenir ému de cette époque lointaine où nous avions lancé le PN Store, nous étions alors en 2008 !Le premier modèle, Varia Suit , est proposé pour la (modique) somme de 533,99 $. Le second, Varia Suit Exclusive , coûtera quant à lui 587,99 $.Le fabricant nous propose de découvrir les deux modèles dans une vidéo de présentation qui fait sacrément envie, mais le prix de vente, excusez-nous du peu, nous refroidit pas mal :Chaque statuette sera fabriquée en quantité limitée : pour le Varia Suit, il n'y aura que 800 pièces dans le monde. Quant au modèle Varia Suit Exclusive, doté de sublimes LEDs qui sont vraiment du plus bel effet sur cette statuette, 2100 pièces seront commercialisées.First4Figures propose le paiement en plusieurs fois, mais on se demande quand même si tout cela est bien raisonnable ! N'hésitez pas à venir confesser votre addiction aux superbes produits de First4FIgures sur notre Discord un canal dédié au rétrogaming est souvent l'occasion d'évoquer ses collections... et ses petits péchés !