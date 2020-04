News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Du data mining riche en spoilers

I’ve not posted much about this, but I think it’s a good time to share some secrets about unreleased features in Animal Crossing that game code hints at…



Some of this might make it into the Earth Day update, some might change before release



Mute #ACspoilers if not interested — Ninji (@_Ninji) April 19, 2020

Une liste de potentielles nouveautés

Trop curieux pour ne pas cliquer, et vous voici : cette news pourrait bien vous gâcher une foule de surprises que Nintendo pourrait décider de révéler tranquillement, au fil du temps : grâce à l'analyse du code informatique du jeu, un adepte du datamining a en effet fait de nombreuses révélations aujourd'hui concernant Animal Crossing: New Horizons. On vous laisse une dernière chance de ne pas lire les rumeurs qu'on vous proposera ensuite, avec un énorme artwork qui vous permet de cliquer sur "précédent" sans vous spoiler des surprises futures.Il s'appelle Ninji et il a longuement analysé le code informatique du jeu Animal Crossing: New Horizons. Cette étude lui a permis de mettre au jour du code pour de nombreuses fonctionnalités qui n'existent pas encore dans le jeu. Et qui d'ailleurs pourraient ne pas exister si d'aventure, Nintendo décidait de ne pas implémenter de version définitive dans le jeu, pour une raison ou pour une autre.Il y a donc une certaine probabilité pour que les éléments listés ci-dessous n'arrivent jamais dans Animal Crossing: New Horizons, mais on ne peut pas exclure non plus que certains soient prévus dans de futures mises à jour du jeu, histoire d'apporter un peu de nouveauté régulièrement. C'est la raison pour laquelle on a un peu hésité à publier cette news, mais entre les avertissements en introduction et cette looooongue introduction, on se dit que vous avez la possibilité de ne pas lire la suite de cette info sur le futur d'Animal Crossing.Toujours curieux ? Allez, on vous laisse le champ du tweet de Ninji ci-dessous pour vous décider... et découvrir les nouveautés qui pourraient arriver dans Animal Crossing bientôt...Allez, cette fois, on plonge, voici la liste des nouveautés découvertes dans le code d'Animal Crossing par Ninji, rappelons encore que rien n'a été confirmé par Nintendo à ce stade :- On trouve mention de deux extensions pour le musée- Les trois niveaux semblent contenir une section artistique- Il y aurait aussi deux bâtiments annexes : une boutique du musée, et le Café du Musée (qui comprendrait une section Gyroïd).- Un bateau pourrait accoster sur la plage secrète qui se trouve tout au nord de votre île.- Le système de faux tableau devrait faire son retour- Les buissons devraient faire leur retour eux aussi avec les azalées, les hibiscus, les Osmanthes, les Hortensias, le Houx et les Camélias – une liste qui pourrait changer car elle a déjà évolué entre la version 1.0.0 et la version 1.1.4 actuelle- Il sera possible de jardiner : tomates, pommes de terre, carottes, courges, blé et canne à sucre- La version 1.0.0 faisait référence à un fichier appelé "Fruits de mer" dans la Bêbêtopédie, avec 33 entrées. Pour le moment, une seule est connue : la palourde japonaise (oui oui, celle que vous fermez en appâts pour pêcher des poissons !)- Il devrait y avoir une troisième extension de la boutique Nook, mais on ne sait pas comment elle serait débloquée à ce stade- La plongée pourrait être proposée prochainement, et permettre de pêcher et de récolter des herbes marines- Les données de sauvegarde ont déjà réservé de la place pour ces herbes marines- On trouve des références à des interfaces : cGardening, cMuseum, cRealEstate et cGallery, mais on ne sait pas trop si toutes désignent de vraies boutiques en tant que telles- Ces interfaces sont mélangées à d'autres comme la récupération de Miles Nook, les achats de ponts et rampes, de chaussures...- Le code qui affiche la fenêtre "choisis un item" (à offrir à un villageois, à envoyer à un ami, pour échanger un poisson...) a une option qui devrait permettre d'offrir l'item à Rounard.- Il y a une fonction dans le code qui permet de récupérer trois variables transmises à Nintendo : get_recipe_diy (la seule utilisée pour le moment), get_recipe_clothing, get_recipe_cooking (ces deux-là pourraient donc l'être dans le futur)- La version 1.0.0 semblait plus bavarde que les versions suivantes : on ne parle plus des Buissons (FlowerBush) désormais mais plutôt de FlBu, V0, V1, V2...- De la même façon, la boutique de Rounard n'est plus évoquée comme la TsunekichiShop, mais comme TShop, ce qui rend la variable plus secrète.- Dans le code, les variables TShop désignent les portes que les bâtiments peuvent avoir- Depuis la version 1.1, WOffice a fait son apparition dans le code, mais n'est pas encore utilisé ailleurs dans le jeu- On trouve aussi dans le code une liste de tous les types qu'on trouve dans le jeu, on notera qu'on parle aussi dans cette liste d'Art et de Plats, qui a priori n'existent pas encoreSi vous avez tout lu jusque là, vous vous êtes sans doute spoilé plein d'annonces de la part de Nintendo dans les semaines à venir... et peut-être aussi beaucoup de frustration car il est possible que certaines fonctions n'arrivent jamais dans le jeu au final, pour diverses raisons.Il nous tarde en tout cas que Nintendo communique sur ces nouvelles fonctions, et on salue le travail d'analyse du code par ce passionné qui, s'il nous gâche pas mal de surprises, nous confirme que Nintendo a de la réserve pour Animal Crossing: New Horizons, grâce aux futures mises à jour qui devraient arriver pour le jeu dans les heures ou les semaines qui viennent !Source : Nintendo Everything