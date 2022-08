[Splatoon 3] Le groupe Trifender surfe sur des rythmes latino-indiens avec Anarchy Rainbow

Découvrez « Anarchy Rainbow », l'hymne officiel des festivals interprété par les Tridenfer.



Le trio jouera également pendant le #Splatoon3: Splatfest World Premiere, ne ratez pas ça ! pic.twitter.com/EZE5TcbdQT — Splatoon France (@Splatoon_FRA) August 10, 2022

les Tridenfer sont un trio populaire qui anime Anarchie Splatcast, le programme d’infos de Cité-Clabousse, où il parle des différents stages disponibles entre autres nouvelles. Pour la première fois dans la série, ces bulletins pourront être suivis tout en se promenant dans Cité-Clabousse

Splatoon 3 Direct - 10/08/2022 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors du Splatoon 3 Direct, Nintendo a dévoilé le groupe Trifender, qui remplacera les animatrices Mayo et Oli de Splatoon 2 et les regrettées Perle et Marine du premier opus. Leur rôle sera de nous fournir des informations sur les modes en ligne disponibles lors de votre connexion au jeu.Mais si on parle de groupe, ce n'est pas seulement pour dénommer une entité composée de plusieurs personnes, c'est aussi pour indiquer qu'il s'agit d'un groupe de musiciens dont une musique a été dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux Splatoon :C'est l'hymne officiel des festivals, les Splatfests, autant dire que c'est du sérieux. Nintendo indique dans son tweet que le groupe jouera aussi durant le Splatfest World Premiere du 27 août prochain.Voici ce que Nintendo nous indique au sujet des Trifender :Il nous tarde de découvrir de futures tracks des Trifender, et déjà d'entendre de nouveaux morceaux lors du Splatfest de démo à la fin du mois.Vous pouvez voir ou revoir le Splatoon 3 Direct depuis cette news, ou tout simplement avec le lecteur ci-dessous, et retrouver l'essentiel des informations concernant le Splatoon 3 Direct dans cette actualité