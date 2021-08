News Spelunky 2 (Switch)

Spelunky and Spelunky 2 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 14/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncés en fin d'année dernière, pour une sortie courant l'été 2021, Spelunky et Spelunky 2 seront ponctuels et sortiront d'ici quelques jours sur l'eShop de la Nintendo Switch.Pour les passionnés de plate-formes et de rogue-like, vous devriez trouver votre bonheur dans ces deux titres qui vous mettent dans la peau d'un spéléologue à la recherche de trésors dans une grotte dont les niveaux sont générés de façon procédurale.Si Spelunky est sorti originalement en 2008 sur PC, sa suite Spelunky 2 ne date "que" de l'an dernier, et était jusque là exclusif au PC et à la PlayStation 4. L'une des nouveautés est la présence d'un mode multijoueur, en local ainsi qu'en ligne pour jouer jusqu'à 4.Les deux jeux de plate-formes 2D seront en vente dès le 28 août. Les fans du jeu original pourront se le procurer pour 9,99 € tandis que sa suite sera vendue au prix de 19,99 €.