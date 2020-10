News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau - Souvenirs oubliés, partie 3 (Nintendo Switch) 19/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Sheikah de Breath of the Wild ne sont pas en reste dans Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau, le jeu que Nintendo entend imposer sous les sapins à Noël avec sa sortie calée le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Et c'est dans une nouvelle séquence de sa mini-série "Souvenirs oubliés" que Big N nous présente cela.Courtes, ces séquences contiennent néanmoins plein d'informations qui nous rendent encore plus impatients de découvrir le jeu final d'ici quelques semaines : tous les ingrédients de Breath of the Wild semblent en effet réunis, histoire de faire valdinguer des vagues d'ennemis toujours plus loin !Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau sort le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch.