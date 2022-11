Sophstar, une des bonne surprises catégorie Shoot’em up d’Arcade à défilement vertical

Il faut compter 12,99 € pour vous procurer Sophstar sur l’eShop de votre Switch. Le titre, un poids plume de 251 Mo développé par le studio brésilien Banana Bytes, coche toutes les cases pour les amateurs du genre, malgré un écran de jeu un poil réduit au premier regard. Le jeu est déjà disponible sur l’ensemble des plateformes concurrentes et c’est Red Art Games qui proposera pour le 16 décembre 2022 une édition physique PS4, PS5 et Nintendo Switch. La version Switch physique sera proposée à 29,99 €, à 2800 exemplaires uniquement.

Fonctionnalités :

- Un système de téléportation inédit





Les modes Score, Défi en temps limité, Infini et Défi ultime comptent parmi les modes de jeu vous assurant du contenu supplémentaire et des heures de jeu.

Une histoire derrière ces tirs mon capitaine ?

Vous incarnez Soph, un sous-lieutenant vivant sur Galanian, qui n’a aucun souvenir de son passé. Le personnage jouit d’un pouvoir très important : la capacité de se téléporter, sans avoir la moindre idée de comment lui est venu ce don. Après une mission de reconnaissance, elle va se frotter à des personnes, inconnues d’elle, mais qui semble eux bien la connaître. Et nous sommes partis pour enchainer les missions afin de combler toutes les zones d’ombres du cerveau de Soph.

Le gameplay reste classique à la base. Vous pouvez choisir parmi 9 vaisseaux, chacun possédant une attaque qui lui est propre, entre arme principal et secondaire. De quoi adapter votre véhicule en fonction de votre style de jeu. Arme principal en tir continu, arme secondaire à doser en attendant qu’elle se recharge via une jauge à droite de votre écran, prise de risque pour augmenter votre score (chaque opposant abattu libère un carré vert à récupérer le plus vite possible avant sa disparition progressive ou items bonus à récupérer tout aussi rapidement pour bénéficier d’une petite aide temporaire).





Mais le pouvoir le plus important est d’appendre à gérer ses capacités de téléportation pour pouvoir avancer dans les niveaux de difficultés les plus élevés. Il faudra attendre qu’un losange autour de votre vaisseau soit totalement chargé pour pouvoir activer ce pouvoir.

Plusieurs modes de jeux sont donc proposés : « arcade » qui est un mode aventure vous permettant de découvrir l’histoire de Soph, avec au choix plusieurs niveaux de difficultés et huit niveaux se soldant à chaque fois par la confrontation face à un boss. Il y aura également le mode « défi », « défi ultime » qui n’est ni plus ni moins qu’un mode Boss Rush, « score » pour vous pousser à réaliser le meilleur score en prenant tous les risques. Enfin nous avons « académie des cadets », un mode particulier où vous devrez réaliser des objectifs spécifiques pour débloquer l’entraînement suivant. Un entraînement toujours utile avant de vous lancer dans de nouveaux combats.



L’action est trépidante à l’écran et il faudra vous aménager quelques pauses pour vous relaxer de temps en temps. Cela explose de partout dans un design pixel art tout à fait convenable. On ressent clairement la déclaration d’amour aux hits du genre des années 90 avec l’ensemble des tirs spéciaux. Entre chaque niveau du mode arcade, vous apprendrez par le biais de quelques cinématiques, de nouveaux pans de l’histoire de Soph.





Sophstar a tout pour séduire les fans du genre même s'il faudra se contenter d'un mode solo. Et un titre de plus à cocher dans sa liste des futurs achats !



Sophstar Nintendo Switch Gameplay 11/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Une véritable résolution 240 x 320 d'arcade- 6 modes de jeu différents- 8 niveaux en mode Arcade/Histoire- 60 niveaux en mode Académie des Cadets- Un choix parmi 9 vaisseaux tous équipés différemment en armes principales, armes secondaires et téléportations ; à vous de choisir celui qui correspond le mieux à votre style ou amusez-vous à tous les maîtriser !- Des tas de fonctionnalités à déverrouiller- 6 niveaux de difficulté- Différentes fins suivant les compétences du joueur- Plus de 20 combats de boss/mini-boss- Des commandes fluides avec le « Focus » qui permet des mouvements au pixel près- Des systèmes de score adaptés aux joueurs débutants et aux pros du genre- Un mode Écran vertical (Tate) pour une expérience arcade authentique, un mode tout simplement indispensable sur Switch quand on a commencé à y goûter.