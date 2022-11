Finding Paradise : sortie confirmée sur Switch pour le 18 novembre 2022

C’est une nouvelle fois le studio XD qui s’est chargé de ce portage du jeu de Freebird Games, en l’adaptant au moteur Unity, afin d’afficher des graphismes d’une définition relevée (tout en restant sur une base de pixel Art de qualité), ajoutant la possibilité d’avoir recours aux commandes tactiles (option), de proposer une nouvelle interface, une sauvegarde automatique et un mode music box pour écouter sans jouer, à loisir, les compositions du musicien Kan Gao, auteur de l'histoire du jeu. Des compositions parfois nouvelles ou des arrangements différents de certaines pépites de To The Moon.



Le gameplay reste particulier et la rejouabilité quasi nulle. Vous allez vous promener dans les scènes qui défilent les unes après les autres et interagir avec les gens et les objets afin de collecter des orbes de souvenirs et briser la barrière du mémento, la porte de sortie vers la séquence suivante, via la résolution d’un petit puzzle de type match 3, ce qui relie un souvenir à un autre. Un gameplay identique à To The Moon qui devrait vous emporter pendant 6 heures d’humour et de grands passages tristes. Un jeu qui sait vous remuer.