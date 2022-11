Paris Games Week 2022 : un public encore timide, attention au week-end plus chargé

Bonne nouvelle sur ces premiers jours de la Paris Games Week, on pouvait déambuler dans les allées sans avoir trop à jouer des coudes. Des stands sont tout de même pris d’assaut pour tester divers jeux très attendus, mais pour le moment, la fréquentation est un peu inférieure aux espérances, même si le public devrait être nettement plus présent sur les prochains jours. Une occasion rêvée de prendre un peu plus de temps sur des stands de rétrogaming ou pour rencontrer diverses personnes dans le domaine de l'éducatif et de l’associatif, de faire un tour dans les boutiques de merchandising afin de vous ramener la petite figurine qu'il vous faut impérativement ou le t-shirt qui vous irradie votre pupille parmi les autres du stand (ils sont de qualité, on avait ramené du Fornite et du Stranger Things qui n'ont pas bougé en trois années).







Parmi les titres attendus à découvrir sur le salon, nous avons pas mal de titres qui ne sont malheureusement pas tous prévus pour la Nintendo Switch. Mais comme vous êtes assez nombreux à posséder une autre plateforme en parallèle de votre console portable, ce n'est pas trop grave. Parmi ces titres, nous avons Dune Spice Wars qui rappellera de nombreux souvenirs aux joueurs PC et surtout Sonic Frontiers qui a dévoilé son prologue.



Les amateurs de titres de combats devraient se régaler de pouvoir enfin mettre la main sur Street Fighter 6, One Piece Odyssey, Forspoken, Park Beyond (le titre pour construire son parc d'attractions réalisé par Bandai Namco, un titre un peu en retard car il sortira en 2023 sur les grosses consoles), Goat Simulator 3 (le simulateur de chèvre à la sauce GTA). On se regarde une petite vidéo mise en ligne par Xuses sur SF6 version beta, ainsi qu'une autre de la chaine ConsoleFun TV.



Au niveau des animations, notons un tournoi de réalité virtuelle en face à face, et une exposition immersive sur Assassin’s Creed proposée par Ubisoft.

Nintendo est bien présent sur ce salon, avec un stand assez important. Pas d’espace un peu mystérieux comme à la grande époque de Luigi’s Mansion 3, mais de nombreuses animations pour occuper son temps.



Ne manquez pas le suivi du live quotidien proposé par Nintendo France ci-dessous :



Si vous aviez manqué celui de la veille, nous vous le proposons ci-dessous :





Parmi les titres présents sur les stands, avec pas mal de postes disponibles pour pouvoir les essayer, nous avons Bayonetta 3.



Ubisoft a mis pas mal de consoles à disposition pour jouer au nouveau Mario et les lapins Crétins et vous permettre de découvrir en exclusivité le nouveau Just Dance 2023.





La chaine Youtube Ikerquillu a d'ailleurs bien mis en avant les derniers titres révélés, dont notamment Toxic de Britney Spears. Un Just Dance 2023 qui se montre très varié au niveau de sa playlist et potentiellement le plus intéressant de ces dernières années.



Toujours du côté des Lapins crétins, nous avons une borne permettant de découvrir le Party Games développé à l'origine pour le marché chinois, et qui est sorti depuis quelques semaines sans réel tambour ni trompette, éclipsé par le deuxième opus des collaborations avec Nintendo.