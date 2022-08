Sonic Origins corrige de nombreux bugs en passant en version 1.04 sur consoles et PC

Depuis sa sortie le 23 juin dernier, Sonic Origins a reçu diverses corrections. Cette compilation regroupe la collection de jeux en 2D des aventures de Sonic, avec des graphismes remastérisés, de nouvelles fonctions, des personnages bonus et différents nouveaux contenus. Mais on ne peut pas dire que la sortie du jeu se soit bien déroulée, les fans se sont mis en colère en découvrant les trop nombreux bugs touchant la plupart des titres, quelque soit la plateforme accueillant le jeu.







Les critiques ont été nombreuses et le pauvre Sonic, bien mal en point déjà au niveau de ses aventures vidéoludiques, n'avait pas besoin de ce nouveau scandale de portage que de nombreux fans ont catalogué comme bâclé. Heureusement, les équipes de SEGA se sont remis à l'ouvrage en apportant de nombreuses corrections et tenter de redonner de la couleur à un titre dont le lancement était fortement terni. Désormais, cela va beaucoup mieux comme nous allons pouvoir le découvrir même si on aimerait bien que Sega peaufine un peu plus ses titres de compilations, quitte à retarder leurs sorties, pour ne plus se voir vilipender sur les réseaux sociaux.





Voici une petite vidéo de gameplay partagée par Nintendo Galaxy, avant la mise à jour :



Sonic Origins | Nintendo Switch Gameplay 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En basculant en version 1.0.4, le jeu se voit débarrassé de nombreux bugs, en particulier autour de l'IA de Tails, le son, certains problèmes au niveau du menu et les commandes, des problèmes de corruptions de certaines données de sauvegarde et même des erreurs dans les crédits du musée. Voilà donc un travail non négligeable effectué, en attendant éventuellement une dernière mise à jour de finition si nécessaire. Mais en l'état, c'est déjà beaucoup mieux pour cette compilation.





Voici le détail complet de cette mise à jour :

La mise à jour ver. 1.04 pour Sonic Origins est maintenant disponible. Assurez-vous de mettre à jour votre jeu pour une expérience plus fluide et plus stable.

■Détails de la mise à jour

・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Ajout d'une fonction au test sonore.



・Sonic the Hedgehog 2 : Correction d'un bug où Tails ne revenait pas de l'extérieur de l'écran et où un effet sonore était continuellement joué.



・Correction d'un bug à cause duquel certaines chansons du Pack de musique classique avaient des titres incorrects affichés dans le Musée.



・Sonic the Hedgehog 2 : correction d'un bug à cause duquel l'effet sonore de la collecte des anneaux était interrompu lorsqu'ils étaient collectés en succession rapide.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Ajustement du mode Compétition sur la Nintendo Switch™ afin qu'il puisse être joué sans enregistrer deux Joy-Cons™ / manettes Pro . *Rendu inutile l'enregistrement de deux Joy-Cons™ / manettes Pro dans Time Attack, et rendu possible l'annulation de l'enregistrement des manettes dans les autres modes.



42 autres corrections de bugs. ・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug où le fait de laisser de nombreuses boîtes d'objets devant le sous-boss de l'acte 1 de la zone Hydrocity provoquait un plantage du jeu lors de la défaite du sous-boss et du passage à l'acte suivant.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug à cause duquel les joueurs se retrouvaient bloqués lorsqu'ils jouaient une scène spéciale à partir du menu de sélection des niveaux après avoir joué au mode Time Attack.



・Sonic the Hedgehog : Correction d'un bug à cause duquel réessayer une étape en mode classique à partir de Mes données et obtenir un Game Over faisait que les joueurs restaient bloqués à l'écran titre.



・Sonic Hedgehog : correction d'un bug dans la mission "Fireball Dash" où il était possible de se déplacer en dehors de la zone de mission, et où le fait d'effacer la mission entraînait le blocage du joueur.



・Fixe un bug dans la mission "Slippering Swim" (Nage glissante) qui faisait apparaître des blocs invisibles dans des zones où ils ne sont pas censés apparaître.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug en mode Compétition qui faisait reculer les joueurs d'un tour lorsqu'ils subissaient des dégâts ou tombaient de la scène.



・Sonic Hedgehog 3 & Knuckles : correction d'un bug dans la mission "Sauvetage d'animaux" où les joueurs se tenaient au sommet des nuages au lieu de rebondir ou de tomber dessus.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans l'acte 1 de la zone Angel Island qui téléportait les joueurs lorsque l'île est en feu.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans la zone Carnaval Night Act 2 où le boss quittait la zone s'il était touché par une attaque en plein vol en y entrant.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug à cause duquel un effet sonore était continuellement diffusé lorsque le joueur passait d'une étape à l'autre après avoir vaincu le boss de la zone Œuf de mort acte 1.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans la Battery Zone acte 1 qui provoquait un effet sonore qui jouait continuellement si un joueur faisait la transition des étapes lorsqu'il était proche d'un objet magnétique.



・Sonic the Hedgehog 2 : correction d'un bug à cause duquel l'effet sonore du vol de Tails jouait continuellement après le passage à l'étape suivante si vous voliez avec Tails pendant la transition.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans le mode Competition Mirror qui faisait que les parcours ne se reflétaient pas.



・Fixe un bug dans la mission "Bounce House" où les personnages devenaient inopérants s'ils entraient en collision avec une plaque de rebond par le bas lorsque le temps expirait.



・Fixe un bug dans la mission "Extreme ! Super Sonic Finish" où le fait de tomber de la plateforme peu après avoir atteint l'objectif entraînait le blocage de la caméra et empêchait le joueur de progresser.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug à cause duquel Sonic et Tails restaient coincés sur une corde en feu au milieu de l'acte 2 de la zone Angel Island, ce qui rendait la progression impossible.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Lorsque vous démarrez en mode classique avec un fichier de sauvegarde où le jeu a été effacé, entrer et sortir d'une scène spéciale sans toucher un point de contrôle faisait que le temps de jeu commençait incorrectement à 9:59.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Lorsque vous démarrez le jeu en tant que Sonic avec un fichier de données d'enregistrement de jeu effacé, l'exécution de certaines actions dans Angel Island Zone Act 1 entraînait un déplacement incorrect du joueur vers l'itinéraire de la zone du boss de Knuckles.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug en mode classique où l'exécution de certaines actions dans le combat de boss de Lava Reef Zone Act 2 faisait basculer la caméra, et le personnage tombait de la scène.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans Angel Island Zone Act 1 où effectuer certaines actions après que la scène soit en feu faisait perdre une vie au joueur.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans l'acte 2 de la zone Lava Reef qui permettait aux joueurs d'éviter la chute du rocher qui les déplace vers le stade du boss.



・Sonic the Hedgehog 2, Mode Histoire : Correction d'un bug où le temps de transition entre Mystic Cave Zone Act 2 et Hidden Palace 2 était ajouté au meilleur temps du joueur.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans le combat de boss de Hydrocity Zone Act 2 qui faisait apparaître un plafond invisible, ce qui empêchait les joueurs de sauter plus haut.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug où l'ouverture immédiate du menu pause en entrant dans le premier anneau spécial de la zone Mushroom Hill Act 1 et en sélectionnant " Redémarrer " faisait que les joueurs commençaient la scène dans une position non naturelle.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Démarrer le jeu en mode classique en utilisant des données sauvegardées avec un temps dépassé enregistré dans Angel Island Zone Act 1, puis obtenir un Game Over ferait perdre immédiatement une vie aux joueurs en atteignant le sous-boss.



・Sonic the Hedgehog 2 : correction d'un bug qui provoquait des plantages dus à des calculs d'objets incorrects.



・Fixe un bug dans la mission "Attaque aérienne" où les joueurs restaient bloqués sur des blocs et ne pouvaient pas se déplacer.



・Fixe une faute de frappe dans les crédits.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug où l'ouverture du menu pause juste avant d'entrer dans une scène spéciale, puis la sélection de "Redémarrer" déplaçait le joueur vers un acte différent.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug où les pièces étaient augmentées en mode débogage.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug où la BGM dans les étapes spéciales ralentissait après avoir collecté 50 anneaux.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Lorsque vous démarrez le jeu en mode classique sur un fichier de sauvegarde avec un temps dépassé enregistré, le temps ne se réinitialisait pas à partir de 9:59 après avoir terminé une étape.



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans le mode classique de l'acte 2 de la zone de l'œuf de la mort où l'ouverture du menu pause et la sélection de "Redémarrer" après la transition vers l'étape du boss faisaient que le joueur recommençait le combat du boss avec 0:10 de temps.



・Suppression d'un espace supplémentaire de "PlayStation™Store" dans le texte en chinois simplifié. (PlayStation®5 / PlayStation®4)



・Correction d'un bug où quitter le jeu tout en étant connecté au Xbox Live et en synchronisant les données entraînait le plantage du jeu. (Xbox Series X|S)



・Fixe un bogue où le fait d'avoir plusieurs sauvegardes automatiques dans un court laps de temps pouvait faire en sorte qu'elles ne s'enregistrent pas correctement. (PlayStation®5 / PlayStation®4)



・Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles : Correction d'un bug dans l'acte 2 de la zone Mushroom Hill qui faisait que les textures des objets ne s'affichaient pas correctement. (Nintendo Switch™)



・Correction d'un bug à cause duquel le contenu des fichiers de sauvegarde était différent lors de la sauvegarde manuelle du jeu. (Xbox One / Xbox Series X|S)



・Fixe un bug qui provoquait le gel du jeu pendant environ 10 secondes lors du passage en mode hors ligne après avoir lancé le jeu en mode en ligne. (Xbox One / Xbox Series X|S)



・Fixe un bug à cause duquel le lancement du jeu alors qu'il est connecté à un réseau, la déconnexion de ce réseau après avoir atteint le menu principal, la lecture d'un son dans le Musée, puis le retour au menu principal entraînaient un plantage au bout de 15 secondes. (Xbox One / Xbox Series X|S)



・Correction d'un bug à cause duquel les GPU les moins performants étaient automatiquement sélectionnés dans les systèmes à plusieurs GPU. (Steam / Epic Games)







Voilà, c'est tout mais ces modifications vont grandement faciliter la vie des joueurs, quelque soit leur plateforme d'accueil. Rappelons que Sonic Origins est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC. Mais un lecteur résume bien le problème majeur de cette compilation face à de précédentes sorties de Sonic sur des consoles plus anciennes :