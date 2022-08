Quand l'amour de Pokémon et de Minecraft se conjugue sur un même projet

thechunkyhippo 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur tiktok





Évidemment, pour le moment, on est loin de l'objectif final, car le travail minutieux engagé n'a permis de construire qu'Azuria, une ville de la région de Kanto, que les fans connaissent bien pour posséder une arène dont la championne n'est autre qu'Ondine. En l'état, la forêt de Jade, Bourg Palette, le Mont Selenite et les différents itinéraires entre les deux ont déjà été complétés.







Vous pourrez suivre la progression de ce projet dantesque ici





C'est un projet au long cours dans lequel s'est lancé un joueur de Minecraft et utilisateur de TikTok du nom de thechunkyhippo. Son objectif est assez simple : construire le monde entier de Pokémon sur un seul serveur Minecraft. Le projet vise à faire en sorte que les neuf régions de Pokémon puissent être explorées et jouées sur un seul et même serveur, et il y aura même des PNJ avec lesquels discuter, et des Pokémon à attraper et à entraîner grâce au mod Pixelmon de Minecraft, autour duquel le projet est construit.Il faut croire le projet a soulevé l'enthousiasme de nombreux fans car à l'issue de sa dernière vidéo TikTok, thechunkyhippo a indiqué que l'équipe chargée de la création du monde s'était agrandie considérablement, en recrutant plusieurs personnes qui seront chargées de la conception du terrain, de la décoration, de l'expertise Pokémon, de la maintenance du serveur, etc.Le projet a même sa propre page Patreon , où les fans intéressés peuvent donner un coup de pouce financier pour soutenir ce projet de construction titanesque.