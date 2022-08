Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom sortira le 2 novembre au Japon

Bandai Namco avait annoncé courant juin 2022 l'arrivée de Doraemon Story of Seasons : Friends of the Great Kingdom comme nouveau titre de la franchise Doraemon mixé avec l'univers Story of Season. Après une première vidéo de présentation que l'on va regarder tout de suite, nous avons désormais une date de sortie un peu plus précise à nous mettre sous la dent.



DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom - Nintendo Switch Announcement Trailer 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est désormais le 2 novembre 2022 que le jeu sera lancé au Japon, une sortie tardive de fin d'année qui nous laisse à penser que la version Occidentale devrait suivre de très près, peut-être même à la même date, pour pouvoir être publiée également en 2022 comme promis par l'éditeur.





Du Story of Seasons et du Doraemon, en voilà une bonne idée ! Entre un gameplay éprouvé qui a su séduire des fans depuis des années et une représentation graphique plus travaillée liée à l'univers Doraemon, cela devrait rendre le combo très intéressant. Voici pour rappel le scénario de ce jeu :



Doraemon, Noby et leurs amis atterrissent sur une planète inconnue et décident d'aider un nouvel ami à réaliser ses rêves - en cultivant ! Laboure les champs, récolte les cultures et s'occupe des animaux. Vous pouvez même utiliser les gadgets secrets de Doraemon pour cultiver en un clin d'œil ! Détendez-vous en vivant avec vos amis, en mangeant de délicieux repas et en pêchant. Et avec le jeu local, vous et un ami pouvez construire un ranch ensemble !

Un "season pass" et une "Digital Deluxe Edition" ont également été annoncés pour le jeu. Le Season Pass offrira trois packs de contenu, chacun comprenant de nouveaux vêtements, des meubles et de courts scénarios, tandis que la Digital Deluxe Edition comprendra le Season Pass, deux sets de graines spéciaux en jeu et une bande-son numérique de 80 chansons. Comme précédemment, ces éléments n'ont été annoncés que pour le Japon, mais il n'y a pas de raison pour qu'ils ne sortent pas non plus à l'international. On attend comme toujours la suite des informations pour notre côté de l'Atlantique et on se regarde la nouvelle bande-annonce du jeu qui vient d'être publié au Japon, encore non disponible chez nous.